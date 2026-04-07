La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina

Cinco meses después de su ingreso a Santiago 1, la defensa de Jorge Ugalde activó su primera ofensiva para intentar modificar su situación. Sus abogados recurrieron al tribunal con la intención de abrir una revisión de las cautelares y buscar que el imputado abandone la prisión preventiva que mantiene desde noviembre.

Recordemos que la investigación de la Fiscalía Oriente apunta directamente contra Ugalde, a quien se le atribuye la muerte de su cuñado, Eduardo Cruz Coke, y los dos hijos de éste, ambos de 17 años. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, el crimen ocurrió el 18 de octubre de 2025 al interior de una vivienda ubicada en el sector de La Cañada, en La Reina.

La nueva ofensiva de Jorge Ugalde

Con nuevos antecedentes sobre la mesa, la defensa apuesta a dar un vuelco al caso. Ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, los abogados del imputado aseguraron que reunieron informes, pericias y documentación que “alteran sustancialmente” el escenario que llevó a decretar su prisión preventiva, según informó Meganoticias.

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De acuerdo con el escrito revelado por el citado medio, estos antecedentes serán expuestos en la próxima audiencia, donde intentarán convencer al tribunal de reemplazar el encierro por una cautelar menos severa.

Para los investigadores, detrás del crimen existiría un móvil económico. La principal hipótesis sostiene que el ataque habría sido planificado para acceder a la herencia de la familia Cruz-Coke, una línea que se ve reforzada por otro antecedente inquietante: meses antes de las muertes, ya se habría intentado dañar a las víctimas mediante un supuesto envenenamiento.

Los reproches de la defensa

De acuerdo con la acusación, Jorge Ugalde habría preparado cada detalle antes del ataque. La Fiscalía sostiene que adquirió una máscara y un arma falsa con apariencia real para ejecutar el plan sin despertar sospechas, según detalló el mencionado portal.

La reconstrucción de los hechos plantea que, una vez dentro de la vivienda, habría administrado una sustancia para reducir la reacción de los adolescentes. Luego, la imputación afirma que Eduardo Cruz-Coke fue atacado con un elemento cortopunzante, mientras que los dos menores habrían muerto por asfixia.

En tanto, la versión del abogado Marcelo Castillo va en la dirección opuesta. Desde el inicio de la causa, el defensor de Ugalde ha descartado cualquier participación de su representado y sostiene que el verdadero autor sería otra persona.

Bajo esa línea, la defensa también ha intentado derribar la tesis central de la Fiscalía, rechazando tanto la existencia de un intento de envenenamiento como la eventual motivación económica detrás del crimen. Ese choque de versiones tendrá un nuevo capítulo el próximo 14 de abril a las 11:00 horas, cuando el tribunal revise el brutal caso del Triple Homicidio de La Reina.

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