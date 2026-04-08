Prensa argentina se burla de U Católica tras triunfo de Boca Juniors: “Se jugó al trote…”

Boca Juniors debutó con un triunfo ante Universidad Católica en Copa Libertadores y lo hizo sin grandes complicaciones a pesar de ser visita en el Claro Arena. Como era de esperar, la prensa trasandina aprovechó la oportunidad para burlarse del equipo chileno y enaltecer a los xeneizes tras la cómoda victoria.

Ignacio Goano de Radio La Red, señaló que no tuvieron que hacer grandes esfuerzos para quedarse con los tres puntos. “Fue un triunfo económico, financiero, eficaz, sólido, con prestancia. Boca debutó en Copa Libertadores al 60% y le sobró, al trote jugó Boca”, lanzó.

En Argentina se burlan de la UC tras triunfo de Boca Juniors

Luego, continuaron con el análisis y fueron claros para analizar el partido como si hubiera sido uno más de la liga argentina. “Boca se encontró con un equipo, bueno, como se juega en el fútbol argentino, es Boca y tiene hándicap, no gastó nada y se llevó todo”, complementaron.

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Lo cierto es que durante el primer tiempo la UC efectivamente no le provocó daño a los xeneizes, pues Daniel Garnero no tuvo el mejor planeamiento del partido. Sin embargo, en la segunda mitad, y tras el ingreso de Matías Palavecino por Gary Medel, los cruzados pudieron generar algo más de daño e incluso ilusionarse con el empate.

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De todas formas eso no alcanzó y terminaron cayendo en su debut en el Claro Arena, pero ahora intentarán reivindicarse en la segunda jornada. Eso sí, el panorama es complicado para los cruzados, pues deberán visitar a Cruzeiro en un siempre difícil terreno brasileño.