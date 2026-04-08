¿Es una opción? El exseleccionado nacional que suena para llegar a Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡No pudo seguir! Malas noticias de Matías Soto desde Ciudad de México
El “chiste” que dejó la escoba: Comentario de diputado UDI sobre viaje de Boric desata tensión en la Cámara

VIDEO | El “chiste” que dejó la escoba: Comentario de diputado UDI sobre viaje de Boric desata tensión en la Cámara
U de Chile quiere aprovechar la lesión de Rivero.

¡Comienza su recuperación! Octavio Rivero se opera y estará varios meses fuera
Terror en San Bernardo: Banda ejecutó violenta encerrona con armas de alto poder en la autopista

Terror en San Bernardo: Banda ejecutó violenta encerrona con armas de alto poder en la autopista
Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026

¡Castigo confirmado! Equipo chileno pierde puntos en el Campeonato Nacional
Adulta fue rezar a una parroquia y descarado ladrón terminó robándole todo: “Sentí angustia, un susto tremendo”

Adulta mayor fue rezar a una parroquia y descarado ladrón terminó robándole todo: “Sentí angustia, un susto tremendo”
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Aún no hay nada seguro! Los resultados de los cuartos de final de la Champions League

¿Cómo les irá? Dónde y a qué hora ver a los chilenos hoy en copas internacionales
VIDEO | El descontento de los estudiantes: Ministra de Ciencias vivió angustiante momento en la UACh de Valdivia

VIDEO | El descontento de los estudiantes: Ministra de Ciencias sufrió violento episodio en la UACh de Valdivia

“Jefe, ayúdeme“: Venezolano intentó cuestionable jugada para zafarse de fiscalización y terminó detenido

El pasado fin de semana, dejamos de lado lo que fue la Copa de La Liga y regresó el Campeonato Nacional a las canchas de nuestro país. Es aquí donde Colo Colo se enfrentó en condición de visitante a Deportes Concepción.

Ambos equipos se habían enfrentado hace muy poco por la ya mencionada Copa de La Liga también en el sur del país, donde en aquella oportunidad los albos impusieron toda su jerarquía para quedarse con una buena victoria por 3-1.

Pero en esta oportunidad, el partido fue mucho más peleado entre ambas escuadras, donde Colo Colo logró quedarse con la victoria por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Álvaro Madrid al minuto 68' del encuentro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Gracias a la importante victoria por la cuenta mínima sobre Deportes Concepción, Colo Colo logra mantenerse como líder en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, pero a sólo un punto de su más cercano perseguidor, Deportes Limache.

¿Llegará al Monumental?

Por otro lado, los albos ya piensan en lo que puede ser el próximo mercado de fichajes, donde estarían bastante interesados en repatriar a un exseleccionado nacional, este es el caso de Paulo Díaz. El defensor nacional ya no tendría un lugar en River Plate, por lo que buscaría su salida del equipo y los albos aparecen como una de sus opciones.

También te puede interesar: ¡Castigo confirmado! Equipo chileno pierde puntos en el Campeonato Nacional

NOTAS DESTACADAS

¡No pudo seguir! Malas noticias de Matías Soto desde Ciudad de México
El “chiste” que dejó la escoba: Comentario de diputado UDI sobre viaje de Boric desata tensión en la Cámara

VIDEO | El “chiste” que dejó la escoba: Comentario de diputado UDI sobre viaje de Boric desata tensión en la Cámara
U de Chile quiere aprovechar la lesión de Rivero.

¡Comienza su recuperación! Octavio Rivero se opera y estará varios meses fuera
Terror en San Bernardo: Banda ejecutó violenta encerrona con armas de alto poder en la autopista

Terror en San Bernardo: Banda ejecutó violenta encerrona con armas de alto poder en la autopista
Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026

¡Castigo confirmado! Equipo chileno pierde puntos en el Campeonato Nacional
Adulta fue rezar a una parroquia y descarado ladrón terminó robándole todo: “Sentí angustia, un susto tremendo”

Adulta mayor fue rezar a una parroquia y descarado ladrón terminó robándole todo: “Sentí angustia, un susto tremendo”
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Aún no hay nada seguro! Los resultados de los cuartos de final de la Champions League

¿Cómo les irá? Dónde y a qué hora ver a los chilenos hoy en copas internacionales
VIDEO | El descontento de los estudiantes: Ministra de Ciencias vivió angustiante momento en la UACh de Valdivia

VIDEO | El descontento de los estudiantes: Ministra de Ciencias sufrió violento episodio en la UACh de Valdivia

“Jefe, ayúdeme“: Venezolano intentó cuestionable jugada para zafarse de fiscalización y terminó detenido
¿Les pedirá explicaciones? Regreso de Fabiola Campillai a la comisión de DDHH viene con una tajante señal al Ejecutivo

¿Les pedirá explicaciones? Regreso de Fabiola Campillai a la comisión de DDHH viene con una tajante señal al Ejecutivo
Francisco Meneghini sigue recibiendo críticas.

No le dan descanso: pareja de figura de U de Chile se lanza sin tapujos contra Francisco Meneghini
River Plate sueña con el regreso de Alexis Sánchez.

¿Un último baile? El gigante sudamericano que busca el añorado regreso de Alexis Sánchez
U de Chile quiere aprovechar la lesión de Rivero.

¿Y Octavio Rivero? En U de Chile toman importante decisión para enfrentar el mercado de invierno
Prensa argentina se burla de la UC tras triunfo de Boca Juniors.

Prensa argentina se burla de U Católica tras triunfo de Boca Juniors: “Se jugó al trote…”
Cristian Garin casi logra la hazaña.

Tristeza nacional: Cristian Garin luchó pero terminó eliminado del Masters de Montecarlo ante Alexander Zverev
Justo Giani reclama roja perdonada a Boca Juniors.

¿Fue robo? Justo Giani reclama expulsión perdonada a Boca Juniors y que perjudicó a la UC
La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina

La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina
El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia

El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia
Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio

Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio