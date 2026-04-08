¿Es una opción? El exseleccionado nacional que suena para llegar a Colo Colo

El pasado fin de semana, dejamos de lado lo que fue la Copa de La Liga y regresó el Campeonato Nacional a las canchas de nuestro país. Es aquí donde Colo Colo se enfrentó en condición de visitante a Deportes Concepción.

Ambos equipos se habían enfrentado hace muy poco por la ya mencionada Copa de La Liga también en el sur del país, donde en aquella oportunidad los albos impusieron toda su jerarquía para quedarse con una buena victoria por 3-1.

Pero en esta oportunidad, el partido fue mucho más peleado entre ambas escuadras, donde Colo Colo logró quedarse con la victoria por la cuenta mínima gracias a la solitaria anotación de Álvaro Madrid al minuto 68' del encuentro.

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Gracias a la importante victoria por la cuenta mínima sobre Deportes Concepción, Colo Colo logra mantenerse como líder en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, pero a sólo un punto de su más cercano perseguidor, Deportes Limache.

¿Llegará al Monumental?

Por otro lado, los albos ya piensan en lo que puede ser el próximo mercado de fichajes, donde estarían bastante interesados en repatriar a un exseleccionado nacional, este es el caso de Paulo Díaz. El defensor nacional ya no tendría un lugar en River Plate, por lo que buscaría su salida del equipo y los albos aparecen como una de sus opciones.

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