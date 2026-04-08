¡Aún no hay nada seguro! Los resultados de los cuartos de final de la Champions League

Los resultados de la UEFA Champions League.

Por: Gonzalo Zamora

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La UEFA Champions League ya está llegando a su etapa final, donde esta temporada se cambió el formato en que se disputa el torneo, ya que en lugar de jugarse la clásica fase de grupos, en su lugar se disputó una liga todos contra todos, donde los primeros lugares clasificaban a la siguiente fase.

Previo a los octavos de final, se disputó una fase de playoffs, donde clasificaron ciertos equipos de la liga ya mencionada, quienes tuvieron que enfrentarse en duelos de ida y vuelta para ver quiénes finalmente clasificarían a los octavos de final.

Debido a este nuevo formato, hubo varias sorpresas en la UEFA Champions League de este año, donde la mayor revelación fue el Bodo/Glimt, quienes en su primera participación en la competición consiguieron llegar hasta los octavos de final, venciendo a varios de los buenos equipos de la copa.

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El día de hoy se terminaron de disputar los duelos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, donde ahora todo se definirá la próxima semana para ver quiénes clasificarán a las semifinales de la competición.

Los resultados de los cuartos de final

Los duelos de cuartos de final se disputaron entre ayer y hoy, donde dejamos a continuación los resultados de los duelos de ida de esta instancia de la competición, destacando que ninguna llave quedó completamente definida de cara a la vuelta:

Real Madrid 1-2 Bayern Munich
Sporting Lisboa 0-1 Arsenal
Barcelona 0-2 Atlético de Madrid
PSG 2-0 Liverpool

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