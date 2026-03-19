“¿Sigue viva?”: La desconcertante respuesta de Nicolás Zepeda que dejó en shock al fiscal

Nicolás Zepeda, acusado por la muerte de su expareja japonesa, Narumi Kurosaki, se enfrentó a la tercera jornada del juicio que busca esclarecer su responsabilidad en el brutal caso. Durante la audiencia, el fiscal Vincent Auger buscó poner al chileno contra las cuerdas con preguntas destinadas a evidenciar posibles contradicciones.

Así, según informó La Cuarta, el persecutor francés le hizo una directa pregunta al imputado: “Nadie ha visto a Narumi ni ha oído su voz en 9 años, 3 meses y 14 días… ¿Crees que sigue viva?“. Manteniendo el estilo de respuesta indirecta que mostró a lo largo del proceso judicial, Zepeda contestó: “Espero creerlo, pero no puedo llegar a tal conclusión”.

En ese escenario, la fiscalía apostó su jugada más fuerte. Auger puso el foco en un punto que considera decisivo: tras salir del campus de Besançon, el chileno nunca volvió a intentar comunicarse con Narumi. Ni mensajes, ni llamadas, ni tampoco algún contacto con autoridades cuando ya se había denunciado su desaparición, un silencio que ahora pesa en su contra.

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“Me decepcionó”, fue la respuesta inmediata de Nicolás. “Me pidió que esperara noticias suyas, pero nunca las recibí. Entonces tomé mi vuelo de regreso a Chile, donde me esperaban otras cosas… Y una vez que supe que la estaban buscando, pensé que finalmente se pondría en contacto con su familia", quiso explicar.

Dentro de esa línea, agregó que “cuando supe que había gente que la buscaba, lo primero que pensé es que ella le iba a escribir primero a su familia y no iba a ser yo la primer persona que ella iba a contactar”. Y no solo eso, también argumentó que “no quería ser el protagonista de eso. Me fui de esa habitación con el sentimiento de que las cosas habían terminado”.

Ante eso, el persecutor replicó: “Eres la única persona que conoce a Narumi, pero que no está preocupada en absoluto por su desaparición”. A lo que el imputado simplemente dijo: “Yo no estaba en Francia para poder ayudar”.

De acuerdo con el citado medio, ni el propio fiscal Auger pudo esconder su desconcierto frente a las contestaciones de Nicolás Zepeda. “Mucha gente tampoco estaba en Francia para ayudarla y lo hicieron”, contestó al final.

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