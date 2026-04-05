¡Ya es un hecho!: Fernando Gago confirma la salida de este jugador de la U con tajante decisión

Universidad de Chile enfrenta esta tarde a Deportes La Serena por la octava fecha de la Liga de Primera, encuentro donde el técnico Fernando Gago se habría alineado con los altos mandos del equipo y ya dio luces de la inminente salida de uno de los jugadores del plantel en esta agitada temporada 2026.

Efectivamente, de cara a este crucial compromiso para el 'Romántico Viajero', donde tienen la oportunidad de acercarse a la parte alta de la tabla de posiciones, una tajante decisión del nuevo estratega azul confirmaría lo que ya era un secreto a voces: Felipe Salomoni abandonará la institución.

Resulta que el carrilero izquierdo no fue incluido por el ex Boca Juniors en su lista de 20 futbolistas citados para el mano a mano con el conjunto 'papayero', ausencia que llega justo cuando la dirigencia de Azul Azul ya meditaba no ejercer la opción de compra por el trasandino, que ya tendría listas sus maletas.

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Felipe Salomoni no entró en la lista de citados de la U ante La Serena.

El alto precio de Felipe Salomoni lo aleja de la U

¿Por qué la U no querría quedarse con Salomoni? Pues el primer factor fue el regreso de Marcelo Morales, quien ya se quedó con esa plaza de la cancha en el esquema de Gago, y la otra situación que complica su estadía es el alto precio de la carta del lateral perteneciente a Guaraní de Paraguay.

La opción de compra que se estableció en su préstamo asciende los 600 mil dólares, cifra que en el Centro Deportivo Azul no estarían dispuestos a desembolsar dado el nulo protagonismo del futbolista, que cuando su futuro ya estaba en el aire, ahora dejó de ser considerado por el entrenador recién llegado al club.

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