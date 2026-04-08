VIDEO | El “chiste” que dejó la escoba: Comentario de diputado UDI sobre viaje de Boric desata tensión en la Cámara

El “chiste” que dejó la escoba: Comentario de diputado UDI sobre viaje de Boric desata tensión en la Cámara

Por: Catalina Martínez

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Con la aparente intención de ser “gracioso” y fallando estrepitosamente en el proceso, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, provocó un verdadero momento de tensión en la Cámara de Diputadas y Diputados, tras soltar un particular comentario sobre la aprobación del viaje a Europa del expresidente Gabriel Boric

El “chiste” de Bobadilla

De acuerdo con lo informado por La Cuarta, este miércoles, en el marco del próximo encuentro “En Defensa de la Democracia” en España —en el que el ex mandatario participará por invitación del Ejecutivo de ese país—, la sala debió pronunciarse y dar la autorización al viaje

Recordemos que, dentro del marco legal vigente, los exmandatarios están obligados a solicitar autorización al Congreso si desean viajar al extranjero durante el semestre posterior al fin de su gestión. En este caso, la petición fue aprobada con una oposición acotada (cinco votos en contra y dos abstenciones).

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Así, tras el visto bueno de la Cámara, Bobadilla pidió la palabra y sorprendió a sus compañeros con un particular intento de broma. “El expresidente de la República está pidiendo autorización para ausentarse del país. Yo hago la sugerencia, démosle permiso, pero sin retorno”, planteó. 

Lo que no esperaba, es que su comentario terminó por revolver el gallinero, provocando incluso una inmediata reprimenda de quien presidía la sesión: la diputada Ximena Ossandón (RN). “Yo creo que no corresponde, diputado Bobadilla, su comentario”, recriminó la parlamentaria.

Oposición reacciona

Como era de esperarse, los legisladores de oposición no dejaron pasar la intervención de Bobadilla. Desde el Frente Amplio, por ejemplo, el diputado Gonzalo Winter reprochó a su colega. 

“El diputado Bobadilla tomó la palabra en un punto del reglamento para hacer un punto político o un chiste o un comentario provocativo, da lo mismo. Los puntos reglamentarios no son para eso y en el último mes hemos ido corriendo los límites del reglamento”, advirtió. 

Asimismo, hizo un llamado a todos los presentes a respetar el entorno. “Está toda la ciudadanía observándonos, mirándonos y esperando que este lugar sea el lugar al cual acudimos para solucionar los problemas de la gente y no para hacernos los graciosos”, lanzó Winter. 

Otro que no dejó pasar los dichos del legislador UDI, fue Daniel Manouchehri (PS), quien dejó un duro descargo al respecto: “No solo basta hacer un comentario respecto a lo que dijo el diputado Bobadilla, creo que lo que corresponde es que sean retiradas del acta sus declaraciones, por cuanto son declaraciones que ofenden. Porque en este país sí hubo pasajes con solamente el pasaje de ida y se llamó exilio militar”.

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