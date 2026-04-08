¡Castigo confirmado! Equipo chileno pierde puntos en el Campeonato Nacional

Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente, el Campeonato Nacional disputará este fin de semana la fecha 9 de la temporada, donde hay varios equipos luchando en la parte alta de la tabla y aún no hay ninguno que se pueda despegar del resto de los competidores.

Con respecto a la tabla de posiciones, Colo Colo es el actual líder de la competición, pero está a sólo una unidad de su más cercano perseguidor que es Deportes Limache, donde luego entre el tercer y noveno lugar hay una diferencia de sólo tres puntos.

Por otro lado, en la parte baja de la tabla, el último lugar es actualmente el recién ascendido Deportes Concepción con sólo cuatro unidades, mientras que el penúltimo lugar recar sobre Cobresal quienes tienen sólo siete puntos.

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En las últimas semanas, Unión La Calera había recibido una denuncia en el Campeonato Nacional debido a la indebida alineación de jugadores extranjeros en dos partidos ante Everton y Cobresal respectivamente.

Se mueve la tabla de posiciones

Finalmente se rechazó la apelación del cuadro calerano sobre esta situación, por lo que finalmente perderan estos puntos y se moverá la tabla del Campeonato Nacional. Debido a esto, Everton subirá del 13° al 9° lugar, Cobresal subirá del 15° al 12° lugar, mientras que Unión La Calera caerá del 11° al último lugar.

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