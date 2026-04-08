¿Y Octavio Rivero? En U de Chile toman importante decisión para enfrentar el mercado de invierno

U de Chile quiere aprovechar la lesión de Rivero.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

River Plate sueña con el regreso de Alexis Sánchez.

¿Un último baile? El gigante sudamericano que busca el añorado regreso de Alexis Sánchez
Prensa argentina se burla de la UC tras triunfo de Boca Juniors.

Prensa argentina se burla de U Católica tras triunfo de Boca Juniors: “Se jugó al trote…”
Cristian Garin casi logra la hazaña.

Tristeza nacional: Cristian Garin luchó pero terminó eliminado del Masters de Montecarlo ante Alexander Zverev
Justo Giani reclama roja perdonada a Boca Juniors.

¿Fue robo? Justo Giani reclama expulsión perdonada a Boca Juniors y que perjudicó a la UC
La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina

La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina
El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia

El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia
Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio

Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio
“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado

“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado
Colo Colo y su lesionado para Deportes Concepción.

¡Ya está en negociaciones! El joven delantero que podría abandonar Colo Colo
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡AL FIN GRITA LA VICTORIA! Nicolás Jarry logra su primer tirunfo de la temporada

Octavio Rivero llegó a U de Chile con la misión de ser el delantero titular y figura, más aún considerando los importantes esfuerzos realizados por la dirigencia para hacerse con sus servicios. No obstante, la estadía del uruguayo no ha sido la mejor y ha sufrido con las lesiones, perdiéndose una parte importante de la temporada.

El charrúa tuvo que ser operado de urgencia e incluso se especuló con un término anticipado de su contrato para liberar su ficha pensando en potenciarse, pero esto fue descartado de pleno por Azul Azul. De igual forma, la dirigencia tiene un plan importante de cara a mitad de temporada.

U de Chile toma decisión clave con Octavio Rivero

A pesar de que esperarán por Rivero, la dirigencia de la U espera liberar el cupo de extranjero de Felipe Salomoni. El lateral no está del todo considerado por Fernando Gago y, por lo mismo, buscarán su salida en el mercado invernal. ¿El objetivo?, fichar un nuevo delantero extranjero que arribe para potenciar el plantel de cara al segundo semestre.

Quizás te pueda interesar: Prensa argentina se burla de U Católica tras triunfo de Boca Juniors: “Se jugó al trote…”

Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.
En la U aguantarán a Rivero, pero le buscarán competencia.

Según informaron desde EnCancha, aún es pronto para evaluar nombres y posibles candidatos, pero la postura de Azul Azul es clara: aprovechar el cupo de extranjero de Felipe Salomoni para buscar un atacante ante los importantes problemas físicos que han sufrido Juan Martín Lucero y el mencionado Rivero.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

De momento es el plan que baraja Fernando Gago, quien quiere potenciar el plantel para enfrentar de mejor manera el segundo tramo de esta temporada. Los azules quieren conseguir el título de la Liga de Primera y quieren tomar todas las medidas necesarias para lograrlo.

NOTAS DESTACADAS

River Plate sueña con el regreso de Alexis Sánchez.

¿Un último baile? El gigante sudamericano que busca el añorado regreso de Alexis Sánchez
Prensa argentina se burla de la UC tras triunfo de Boca Juniors.

Prensa argentina se burla de U Católica tras triunfo de Boca Juniors: “Se jugó al trote…”
Cristian Garin casi logra la hazaña.

Tristeza nacional: Cristian Garin luchó pero terminó eliminado del Masters de Montecarlo ante Alexander Zverev
Justo Giani reclama roja perdonada a Boca Juniors.

¿Fue robo? Justo Giani reclama expulsión perdonada a Boca Juniors y que perjudicó a la UC
La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina

La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina
El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia

El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia
Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio

Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio
“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado

“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado
Colo Colo y su lesionado para Deportes Concepción.

¡Ya está en negociaciones! El joven delantero que podría abandonar Colo Colo
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡AL FIN GRITA LA VICTORIA! Nicolás Jarry logra su primer tirunfo de la temporada
“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

¡Recuperación Milagrosa! Juan Martín Lucero podría volver muy pronto con Universidad de Chile

¡Suma y sigue! Matías Soto continúa la buena racha en Challenger de Ciudad de México
¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile

¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile
Colegio Madres Dominicanas de Concepción.

FOTOS | Amenazas de tiroteo encendió alarmas en colegio de Concepción

¡Habrá que tener doble pantalla! Dónde y a qué hora ver los duelos de los chilenos hoy
Árbitro UC vs Boca Juniors y preocupante coincidencia.

No se puede creer: árbitro del UC vs. Boca Juniors ha protagonizado dos trágicas coincidencias para Chile
Martin Liberman ningunea a U Católica.

¿Será mufa? Polémico periodista argentino ningunea a U Católica antes de su partido ante Boca Juniors
Claudio Borghi y su tenso cruce con influencer de Boca Juniors.

"Yo te pagaba el sueldo": Claudio Borghi vive tenso momento con hincha de Boca Juniors
Fernando Gago eleva el nivel de la U.

Apuestas con jugadores, charlas y rotaciones: las claves de Fernando Gago para levantar el nivel de la U