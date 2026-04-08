¿Y Octavio Rivero? En U de Chile toman importante decisión para enfrentar el mercado de invierno

Octavio Rivero llegó a U de Chile con la misión de ser el delantero titular y figura, más aún considerando los importantes esfuerzos realizados por la dirigencia para hacerse con sus servicios. No obstante, la estadía del uruguayo no ha sido la mejor y ha sufrido con las lesiones, perdiéndose una parte importante de la temporada.

El charrúa tuvo que ser operado de urgencia e incluso se especuló con un término anticipado de su contrato para liberar su ficha pensando en potenciarse, pero esto fue descartado de pleno por Azul Azul. De igual forma, la dirigencia tiene un plan importante de cara a mitad de temporada.

U de Chile toma decisión clave con Octavio Rivero

A pesar de que esperarán por Rivero, la dirigencia de la U espera liberar el cupo de extranjero de Felipe Salomoni. El lateral no está del todo considerado por Fernando Gago y, por lo mismo, buscarán su salida en el mercado invernal. ¿El objetivo?, fichar un nuevo delantero extranjero que arribe para potenciar el plantel de cara al segundo semestre.

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En la U aguantarán a Rivero, pero le buscarán competencia.

Según informaron desde EnCancha, aún es pronto para evaluar nombres y posibles candidatos, pero la postura de Azul Azul es clara: aprovechar el cupo de extranjero de Felipe Salomoni para buscar un atacante ante los importantes problemas físicos que han sufrido Juan Martín Lucero y el mencionado Rivero.

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De momento es el plan que baraja Fernando Gago, quien quiere potenciar el plantel para enfrentar de mejor manera el segundo tramo de esta temporada. Los azules quieren conseguir el título de la Liga de Primera y quieren tomar todas las medidas necesarias para lograrlo.