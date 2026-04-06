¡Sigue Intratable! Alejandro Tabilo debuta con triunfo en Master 1000 de Montecarlo

Esta semana arrancó un nuevo Master 1000 en el circuito ATP donde los mejores tenistas del mundo ya se han trasladado hasta Francia para disputarlo. Hablamos del Master 1000 de Montecarlo, donde además Alejandro Tabilo también será parte del mismo.

El tenista nacional que actualmente se encuentra dentro de los mejores 50 tenistas del mundo, clasificó de forma directa al Main Draw del torneo, donde espera poder seguir mostrando su buen tenis y escalar aún más en el ránking ATP.

Alejandro Tabilo viene de muy buenas semanas y espera continuar manteniendo ese buen ritmo que lo ha consolidado como el mejor tenista chileno del último tiempo, alejándose bastante en el ránking del resto de nuestros representantes nacionales.

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El día de ayer, Alejandro Tabilo (39) tuvo su debut en el Master 1000 de Montecarlo, donde en la primera ronda debió enfrentar al húngaro Marton Fucsovics (51), a quien en menos de una hora y media de juego venció por parciales de 6-4/6-3.

Un rival de alto impacto

En la segunda ronda del Master 1000 de Montecarlo, Tabilo tendrá un desafío mayor ya que se medirá ante el checo Jiri Lehecka (14) el próximo miércoles en horario por confirmar. Además, gracias a su primera victoria, el tenista nacional suma 50 puntos que le permiten avanzar un puesto en el ránking ATP.

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