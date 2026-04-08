¿Cómo les irá? Dónde y a qué hora ver a los chilenos hoy en copas internacionales

Por: Gonzalo Zamora

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El día de ayer arrancaron las fases de grupos tanto de la Copa Sudamericana como de la Copa Libertadores, por lo que varios equipos ya comenzaron esta temporada con las copas internacionales de nuestro lado del continente.

Es aquí donde Universidad Católica fue uno de los equipos nacionales que jugó el día de ayer, teniendo un fuerte debut ante Boca Juniors en condición de local. Lamentablemente, el cuadro cruzado perdió por 2-1 en un partido que estuvo muy marcado por las polémicas arbitrales.

Por otro lado, otro que tuvo su debut pero en la Copa Sudamericana fue el cuadro de O'Higgins, quienes también en condición de local recibieron al cuadro de Millonarios. Es aquí donde el Capo de Provincia se hizo fuerte en casa y consiguió una importante victoria por 2-0.

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El día de hoy continúa la acción en las copas internacionales, ya que ayer Universidad Católica tuvo una polémica derrota por 2-1 ante Boca Juniors, mientras que O'Higgins comenzó con el pie derecho con una victoria por 2-0 sobre Millonarios.

Dónde y a qué hora ver los encuentros

Por el lado de la Copa Libertadores, Coquimbo Unido tendrá su estreno ante Nacional desde las 18:00 horas y podrá ser visto por Disney plus y ESPN. En Copa Sudamericana tendremos a dos equipos chilenos, el primero será Palestino visitando a Deportivo Riestra desde las 18:00 horas con transmisión de DGO, mientras que Audax Italiano se medirá ante Olimpia desde las 20:00 horas con transmisión de Disney plus y ESPN.

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