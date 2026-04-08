VIDEO | El descontento de los estudiantes: Ministra de Ciencias sufrió violento episodio en la UACh de Valdivia

VIDEO | El descontento de los estudiantes: Ministra de Ciencias vivió angustiante momento en la UACh de Valdivia

Por: Catalina Martínez

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La presencia de la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile terminó desencadenando un momento de fuerte confrontación en medio de las protestas estudiantiles que se desarrollaban a las afueras del establecimiento. En medio de insultos y forcejeos, la autoridad se vio obligada  a retirarse del recinto estudiantil de Valdivia

Según informó BiobioChile, Lincolao —que se encontraba en la universidad para la inauguración del año académico— estuvo resguardada durante horas en el Aula Magna, a la espera de un momento seguro para retirarse. Afuera, en tanto, la movilización se prolongó con fuerza a lo largo de casi toda la jornada, hasta que finalmente debió salir del recinto ante la persistencia del escenario.

Sin embargo, de acuerdo con las imágenes publicadas por el portal de X, @Informa3Chile, —que más tarde fueron eliminadas— a la salida del lugar, la ministra se encontró con un inquietante panorama: Grupos de estudiantes la rodearon entre consignas, insultos y empujones

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Si bien la secretaria de Estado contaba con su equipo de seguridad y asesores, de todas formas debió emprender una carrera hasta el vehículo oficial ante la violenta situación. Y es que, según se aprecia en los registros, incluso llegaron a arrojarle agua. A pesar de todo, la autoridad logró resguardarse y abandonar el campus de la UACh. Por ahora, se desconoce si sufrió lesiones. 

Organización estudiantil alza la voz 

Poco después, de acuerdo con el citado medio, desde el movimiento estudiantil alzaron la voz y explicaron que, a la llegada de la ministra de Ciencias a la Universidad, se dio una instancia de conversación, sin embargo, las respuestas de la autoridad habrían resultado deficientes. Ante eso, el descontento entre los estudiantes escaló hasta desencadenar en una jornada marcada por la búsqueda de resoluciones que, según acusan, nunca llegaron. 

Video: @Informa3Chile
Video: @Informa3Chile

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