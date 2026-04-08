¿Fue robo? Justo Giani reclama expulsión perdonada a Boca Juniors y que perjudicó a la UC

Universidad Católica terminó luchando pero no pudo evitar una derrota ante Boca Juniors en su debut por Copa Libertadores. Sin embargo, una dura falta contra Justo Giani pudo haber cambiado el desarrollo del partido, pero el árbitro no sacó la roja y el propio jugador cruzado salió al paso para reclamar.

“Es duro, teníamos la ilusión de ganar de locales. El segundo tiempo fue bueno, mejor que el primero. Creamos más situaciones de juego, de peligro. Se arreglará, ahora hay que pensar en el torneo porque tenemos una final más”, comenzó diciendo Giani en diálogo con ESPN

Justo Giani no olvida la falta recibida

Respecto a la falta que pudo ser roja para Boca Juniors, el atacante de los cruzados señaló que le pidió explicaciones al árbitro del encuentro. “Me dice que pisa la pelota y después me pega, pero tengo todos marcados los tapones”, agregó con molestia.

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La falta recibida por Justo Giani.

Finalmente, el exjugador de Aldosivi no quiso ir más allá en sus reclamos para no tener problemas futuros en la Copa Libertadores. “Son interpretaciones de ellos. Yo pedí explicaciones porque sentí el impacto y tenía la pierna marcada. No quiero decir nada que no deba”, dijo para finalizar.

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Así las cosas, la UC debutó con una dura derrota ante Boca Juniors y ahora deberá sortear un escollo aún más complejo. En su segundo duelo, los cruzados deberán visitar a Cruzeiro en un partido que está pactado para el próximo miércoles 15 de abril a las 18:00 horas.