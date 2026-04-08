¿Un último baile? El gigante sudamericano que busca el añorado regreso de Alexis Sánchez

River Plate sueña con el regreso de Alexis Sánchez.

Por: Fabián Marambio

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Ya es un hecho que Alexis Sánchez no continuará en Sevilla para la próxima temporada, más aún considerando la compleja situación del equipo luchando con el descenso. Es por esto mismo que un gigante de Sudamérica quiere el retorno del chileno para permitirle un último baile que todos los hinchas esperan.

Se trata de River Plate, club argentino que sueña desde hace años con ver nuevamente al "Niño Maravilla" defendiendo sus colores. Según informó el medio El Crack Deportivo, todo sería una ilusión de Eduardo Coudet, el nuevo entrenador del equipo que sueña con repatriar al delantero chileno.

River Plate sueña con el regreso de Alexis Sánchez

Según señala el mismo medio citado, todo se debe a que el entrenador no tiene bien contemplado a Maximiliano Salas, delantero que ha ido perdiendo terreno después de brillar en Racing. Con este contexto, Alexis Sánchez calzaría perfecto para las pretensiones de Coudet, quien quiere luchar por la Copa Sudamericana en este 2026.

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Alexis Sánchez dejaría Sevilla.
River Plate sueña con repatriar a Alexis.

El complejo panorama de Maximiliano Salas le abre la puerta a Alexis Sánchez, quien entraría perfecto en el esquema y contaría con toda la confianza de Eduardo Coudet. El estratega está presionando para su arribo, pero ahora es la dirigencia quien tiene que evaluar el fichaje debido al alto salario que podría exigir el delantero nacional.

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De momento queda esperar para ver cómo se resuelve la situación del "Niño Maravilla" en Sevilla. Si bien es un hecho que no continuará para la siguiente temporada, se espera que en el plano deportivo pueda seguir sumando minutos, al menos para intentar aportar con su grano de arena en la lucha por zafar del descenso.

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