“Para mí hubo trampas”: Padre de Nicolás Zepeda lanza nueva revelación e insiste en su inocencia en la previa de tercer juicio

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Por: Catalina Martínez

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En Francia, el Tribunal de lo Criminal del Ródano volverá a sentar en el banquillo al chileno Nicolás Zepeda, quien enfrentará un tercer juicio —programado para extenderse hasta finales de marzo o comienzos de abril— por el homicidio de su expareja japonesa, Narumi Kurosaki.

Recordemos que, en febrero de 2025, el Tribunal Supremo francés dejó sin efecto la sentencia de 28 años de prisión dictada contra Zepeda, al estimar que durante el juicio se produjo un vicio de forma en el desarrollo de la audiencia.

A pesar de la anulación del fallo, el acusado se mantiene tras las rejas. Por otro lado, aun cuando la acusación sostiene que existen antecedentes e indicios que lo vinculan al crimen, siempre ha negado los cargos.

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Todo se remonta a diciembre de 2016, cuando Kurosaki, de 21 años, desapareció en Besançon, al este de Francia, ciudad donde se encontraba estudiando francés. La joven fue vista por última vez la noche del 4 al 5 de ese mes, luego de reunirse con Zepeda en su habitación dentro de la residencia universitaria. Por ese hecho, el chileno fue posteriormente condenado por su asesinato, en un caso marcado por un elemento clave: nunca se encontró el cuerpo de la joven

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Habló el padre de Nicolás Zepeda 

Ahora, en el marco del inminente nuevo juicio contra su hijo Nicolás, Humberto Zepeda insistió en su inocencia en entrevista con Contigo en la mañana. “Para mí hubo trampas en este proceso y esperamos que, en este nuevo juicio, podamos tener un juicio transparente y que dejé a todas las personas conformes de la decisión”, dijo de entrada, según recogió La Cuarta

Este caso se ha construido en base a indicios y a nadie se le puede condenar 28 años por indicios; tienen que haber pruebas y las pruebas no están. Eso nos parece injusto”, añadió. Eso sí, se mostró confiado respecto a una eventual resolución favorable para su hijo: “Creo que la justicia francesa va a permitir corregir y que Nicolás va a quedar absuelto de todo lo que se le acusa”.

Cabe destacar, que la indagatoria también consideró los testimonios de estudiantes que vivían en la misma residencia universitaria, quienes fueron interrogados por los investigadores para reconstruir lo ocurrido. Al respecto, Zepeda padre argumentó “ese edificio tiene 37 habitaciones y solamente se interrogó a 29 personas. Hubo siete personas a las que no se interrogaron. Ahí viene lo extraño, no se entrevistó al vecino del lado izquierdo ni al de abajo”.

Cuando se le preguntó sobre la maleta con la que su hijo fue visto, sentenció: “El tema de la maleta es muy particular, porque Nicolás sabía que viajaba por muy pocos días a Europa, por lo tanto él viajaba con una maleta muy pequeña, una maleta de cabina, entonces era su maleta, con la que él se manejó y las evidencias de imágenes lo ratifican: él ingresa con su maleta”.

Recibió invitaciones para arrancar del país 

Sobre la gran pregunta respecto a por qué Nicolás compró un bidón de bencina y una caja de fósforos, respondió: “Nicolás llegó con esos fósforos (a Chile), con una imagen de la torre Eiffel, como un recuerdo. Lo tuvo por mucho tiempo en la cocina, le sacamos foto, lo mostramos, pero (para la justicia francesa) no tuvo ninguna importancia. El hecho era darle un sentido a esa compra y que lo compró para hacer tal o cual cosa”.

Por otro lado, en cuanto al bidón de bencina, explicó que “no era gasolina; el envase lo compró con el sentido de tener un respaldo frente a estos viajes que él hacía, porque él tenía la intención de conocer. Esa experiencia él la tuvo cuando estuvo en una empresa de Estados Unidos, donde su supervisor le recomendaba a todos que tuvieran este respaldo”.

Al final, Humberto dejó caer una impactante revelación sobre los días previos a la extradición de su hijo a Francia: “Nicolás recibió a lo menos dos o tres invitaciones de personas que lo invitaban a salir del país, que se arrancara del país, y Nicolás me decía ‘papá, yo no tengo por qué arrancarme, yo soy inocente de todo esto, no entiendo por qué tengo que yo arrancarme’”.

“Yo estoy absolutamente convencido de la inocencia de Nicolás. En ninguna parte del expediente me permite a mí al menos sospechar que Nicolás haya sido responsable de esto”, cerró el padre de Nicolás Zepeda. 

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