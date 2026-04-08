No le dan descanso: pareja de figura de U de Chile se lanza sin tapujos contra Francisco Meneghini

Francisco Meneghini abandonó hace varias semanas el banco de U de Chile, pero las críticas y los comentarios negativos le siguen cayendo sin ningún tapujo. Esta vez fue la pareja de la nueva figura de la U, Lucas Romero, quien salió al paso para explicar la compleja situación que vivió el volante bajo el mandato de "Paqui".

En diálogo con Diario AS, Dahiana Zárate, señaló que el anterior entrenador azul "no le estaba dando la oportunidad, no jugó muchos minutos, pero ahora de a poco va tomando ritmo. Se está adaptando cada vez mejor al equipo. No es fácil venir de un club pequeño como del que venía él, entonces todo es nuevo y diferente".

Pareja de Lucas Romero se lanza contra Francisco Meneghini

Además de aquello, la pareja del volante también afirmó que "(Romero) muy maduro mentalmente y en ese sentido es un gran profesional porque en ningún momento decayó. Todos los días entrenaba mejor, con el objetivo de poder sumar más minutos… ahora realmente está muy feliz".

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Lucas Romero ha sido protagonista en el repunte de la U.

Lo cierto es que el volante siempre mostró condiciones. Sin ir más lejos, está muy bien considerado por Gustavo Alfaro en la Selección de Paraguay y, muy probablemente, dirá presente en la nomina final para disputar la Copa del Mundo 2026. Es justamente por esto que muchos se preguntaban porqué "Paqui" no le daba los minutos necesarios.

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La buena noticia para Lucas Romero, su pareja, y todos los hinchas de la U, es que Fernando Gago sí lo tiene bien considerado y le ha permitido sumar una cantidad importante de minutos, consolidándose en la mitad de la cancha y siendo pieza fundamental para el repunte de los estudiantiles.