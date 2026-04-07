El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia

La controversia escaló este martes luego de que la diputada Zandra Parisi saliera al paso de las declaraciones del presidente José Antonio Kast sobre las Islas Malvinas. La parlamentaria cuestionó que el mandatario volviera a respaldar la postura de Argentina respecto del archipiélago y sus espacios marítimos, advirtiendo que una señal de ese tipo podría abrir un conflicto diplomático y generar efectos fuera de las fronteras chilenas.

La señal se produjo el lunes, durante la visita de Kast a la Casa Rosada. Allí, tras ser recibido por el presidente Javier Milei, la autoridad chilena respaldó públicamente los “legítimos derechos de soberanía” de Argentina sobre las Islas Malvinas, además de Georgias del Sur, Sandwich del Sur y las aguas que rodean estos territorios.

Diputada Parisi emplaza a Kast

Bajo ese contexto, según recogió ADN Radio, la legisladora del PDG sentenció: “Quiero ser muy enfática en decir que el presidente debe tener sumo cuidado frente a sus dichos. Cuando un presidente en ejercicio se pronuncia, sus palabras no son meramente una opinión pública ni personal”.

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Asimismo, argumentó que “se interpreta como una declaración oficial del Estado de Chile y, en el ámbito del derecho internacional, por supuesto”. Luego enfatizó que “en el caso de las Islas Malvinas y el territorio marítimo asociado, cualquier respaldo explícito a la posición argentina podría ser entendido como una postura jurídica de Chile”.

Zandra Parisi zanjó el asunto advirtiendo que llevará el asunto al congreso y, de paso, criticando las acciones de la actual administración. “Pediré que esto se aborde en la comisión de relaciones exteriores y le pido al Gobierno que acelere la curva de aprendizaje. Vamos a cumplir un mes y creo que en este mes es suficiente tiempo para ir dándose cuenta que no podemos seguir cometiendo errores sin corregirlos”, cerró.

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