El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia

El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina

La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina
Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio

Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio
“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado

“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado
Colo Colo y su lesionado para Deportes Concepción.

¡Ya está en negociaciones! El joven delantero que podría abandonar Colo Colo
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡AL FIN GRITA LA VICTORIA! Nicolás Jarry logra su primer tirunfo de la temporada
“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

¡Recuperación Milagrosa! Juan Martín Lucero podría volver muy pronto con Universidad de Chile

¡Suma y sigue! Matías Soto continúa la buena racha en Challenger de Ciudad de México
¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile

¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile
Colegio Madres Dominicanas de Concepción.

FOTOS | Amenazas de tiroteo encendió alarmas en colegio de Concepción

La controversia escaló este martes luego de que la diputada Zandra Parisi saliera al paso de las declaraciones del presidente José Antonio Kast sobre las Islas Malvinas. La parlamentaria cuestionó que el mandatario volviera a respaldar la postura de Argentina respecto del archipiélago y sus espacios marítimos, advirtiendo que una señal de ese tipo podría abrir un conflicto diplomático y generar efectos fuera de las fronteras chilenas.

La señal se produjo el lunes, durante la visita de Kast a la Casa Rosada. Allí, tras ser recibido por el presidente Javier Milei, la autoridad chilena respaldó públicamente los “legítimos derechos de soberanía” de Argentina sobre las Islas Malvinas, además de Georgias del Sur, Sandwich del Sur y las aguas que rodean estos territorios. 

Diputada Parisi emplaza a Kast 

Bajo ese contexto, según recogió ADN Radio, la legisladora del PDG sentenció: “Quiero ser muy enfática en decir que el presidente debe tener sumo cuidado frente a sus dichos. Cuando un presidente en ejercicio se pronuncia, sus palabras no son meramente una opinión pública ni personal”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Asimismo, argumentó que “se interpreta como una declaración oficial del Estado de Chile y, en el ámbito del derecho internacional, por supuesto”. Luego enfatizó que “en el caso de las Islas Malvinas y el territorio marítimo asociado, cualquier respaldo explícito a la posición argentina podría ser entendido como una postura jurídica de Chile”.

Zandra Parisi zanjó el asunto advirtiendo que llevará el asunto al congreso y, de paso, criticando las acciones de la actual administración. “Pediré que esto se aborde en la comisión de relaciones exteriores y le pido al Gobierno que acelere la curva de aprendizaje. Vamos a cumplir un mes y creo que en este mes es suficiente tiempo para ir dándose cuenta que no podemos seguir cometiendo errores sin corregirlos”, cerró. 

Te puede interesar: Hasta el oficialismo se quejó: Gobierno de Kast da marcha atrás con polémica medida en materia de Seguridad

NOTAS DESTACADAS

La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina

La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina
Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio

Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio
“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado

“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado
Colo Colo y su lesionado para Deportes Concepción.

¡Ya está en negociaciones! El joven delantero que podría abandonar Colo Colo
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡AL FIN GRITA LA VICTORIA! Nicolás Jarry logra su primer tirunfo de la temporada
“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

¡Recuperación Milagrosa! Juan Martín Lucero podría volver muy pronto con Universidad de Chile

¡Suma y sigue! Matías Soto continúa la buena racha en Challenger de Ciudad de México
¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile

¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile
Colegio Madres Dominicanas de Concepción.

FOTOS | Amenazas de tiroteo encendió alarmas en colegio de Concepción

¡Habrá que tener doble pantalla! Dónde y a qué hora ver los duelos de los chilenos hoy
Árbitro UC vs Boca Juniors y preocupante coincidencia.

No se puede creer: árbitro del UC vs. Boca Juniors ha protagonizado dos trágicas coincidencias para Chile
Martin Liberman ningunea a U Católica.

¿Será mufa? Polémico periodista argentino ningunea a U Católica antes de su partido ante Boca Juniors
Claudio Borghi y su tenso cruce con influencer de Boca Juniors.

"Yo te pagaba el sueldo": Claudio Borghi vive tenso momento con hincha de Boca Juniors
Fernando Gago eleva el nivel de la U.

Apuestas con jugadores, charlas y rotaciones: las claves de Fernando Gago para levantar el nivel de la U
Claudio Bravo compara a Colo Colo con equipo español.

¿Ni Barcelona ni Real Madrid? Claudio Bravo sorprende comparando a Colo Colo con este equipo español
Hinchas de Boca Juniors generan caos.

Con asaltos y mucho apoyo chileno: Boca Juniors desata la locura en su arribo a Chile para jugar con la UC
FOTOS | ¿Se escribió a sí mismo? Nuevo antecedente cambia el tono del caso Rojas Vade y deja más preguntas que respuestas

FOTOS | ¿Se escribió a sí mismo? Nuevo antecedente cambia el tono del caso Rojas Vade y deja más preguntas que respuestas
“Un victimismo que repugna”: La polémica arremetida de Vanessa Kaiser en plena Comisión de la Mujer

“Un victimismo que repugna”: La polémica arremetida de Vanessa Kaiser en plena Comisión de la Mujer

VIDEO | ¡Imágenes que no queremos ver! Enorme batalla campal en fútbol amateur en el Maule