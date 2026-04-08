“Jefe, ayúdeme“: Venezolano intentó cuestionable jugada para zafarse de fiscalización y terminó detenido

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¿Es una opción? El exseleccionado nacional que suena para llegar a Colo Colo
Terror en San Bernardo: Banda ejecutó violenta encerrona con armas de alto poder en la autopista

Terror en San Bernardo: Banda ejecutó violenta encerrona con armas de alto poder en la autopista
Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026

¡Castigo confirmado! Equipo chileno pierde puntos en el Campeonato Nacional
Adulta fue rezar a una parroquia y descarado ladrón terminó robándole todo: “Sentí angustia, un susto tremendo”

Adulta mayor fue rezar a una parroquia y descarado ladrón terminó robándole todo: “Sentí angustia, un susto tremendo”
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Aún no hay nada seguro! Los resultados de los cuartos de final de la Champions League

¿Cómo les irá? Dónde y a qué hora ver a los chilenos hoy en copas internacionales
VIDEO | El descontento de los estudiantes: Ministra de Ciencias vivió angustiante momento en la UACh de Valdivia

VIDEO | El descontento de los estudiantes: Ministra de Ciencias sufrió violento episodio en la UACh de Valdivia
¿Les pedirá explicaciones? Regreso de Fabiola Campillai a la comisión de DDHH viene con una tajante señal al Ejecutivo

¿Les pedirá explicaciones? Regreso de Fabiola Campillai a la comisión de DDHH viene con una tajante señal al Ejecutivo
Francisco Meneghini sigue recibiendo críticas.

No le dan descanso: pareja de figura de U de Chile se lanza sin tapujos contra Francisco Meneghini
River Plate sueña con el regreso de Alexis Sánchez.

¿Un último baile? El gigante sudamericano que busca el añorado regreso de Alexis Sánchez

Un particular episodio se desarrolló en la comuna de Ñuñoa, luego que Carabineros de la 33.ª Comisaría detectaran a un ciudadano venezolano manejando un vehículo con encargo judicial vigente. Sin embargo, al momento de ser fiscalizado, el sujeto intentó un jugar un “as bajo la manga” que le terminó costando una detención.

Fue cerca de la intersección de calle Lo Encalada con Matta Oriente que los uniformados hicieron parar al extranjero para un control preventivo. A través de la Central de Comunicaciones, lograron verificar la patente del automóvil y confirmar que mantenía una orden judicial vigente, detalló BiobioChile.

Ante eso, el retiro inmediato de circulación fue la orden a seguir. Eso sí, tras ser notificado, el individuo apostó por un arriesgado movimiento para zafarse. Camuflando $30.000 pesos entre los documentos del vehículo antes de entregarlos, el sujeto expresó: “Jefe, ayúdeme”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Ni cortos ni perezosos, los funcionarios policiales advirtieron el intento de soborno, deteniendo en el momento al venezolano —identificado como E.J.V.— por el delito de cohecho

Mientras avanzan las pericias destinadas a aclarar el rol del vehículo en los hechos, la situación del detenido quedó bajo revisión judicial, en el marco de su inminente control de detención.

Te puede interesar: ¡Sacó ronchas y aplausos! Rafael Cavada encendió el debate en redes sociales por dichos a venezolanos sobre propuesta de Kast

NOTAS DESTACADAS

¿Es una opción? El exseleccionado nacional que suena para llegar a Colo Colo
Terror en San Bernardo: Banda ejecutó violenta encerrona con armas de alto poder en la autopista

Terror en San Bernardo: Banda ejecutó violenta encerrona con armas de alto poder en la autopista
Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026

¡Castigo confirmado! Equipo chileno pierde puntos en el Campeonato Nacional
Adulta fue rezar a una parroquia y descarado ladrón terminó robándole todo: “Sentí angustia, un susto tremendo”

Adulta mayor fue rezar a una parroquia y descarado ladrón terminó robándole todo: “Sentí angustia, un susto tremendo”
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Aún no hay nada seguro! Los resultados de los cuartos de final de la Champions League

¿Cómo les irá? Dónde y a qué hora ver a los chilenos hoy en copas internacionales
VIDEO | El descontento de los estudiantes: Ministra de Ciencias vivió angustiante momento en la UACh de Valdivia

VIDEO | El descontento de los estudiantes: Ministra de Ciencias sufrió violento episodio en la UACh de Valdivia
¿Les pedirá explicaciones? Regreso de Fabiola Campillai a la comisión de DDHH viene con una tajante señal al Ejecutivo

¿Les pedirá explicaciones? Regreso de Fabiola Campillai a la comisión de DDHH viene con una tajante señal al Ejecutivo
Francisco Meneghini sigue recibiendo críticas.

No le dan descanso: pareja de figura de U de Chile se lanza sin tapujos contra Francisco Meneghini
River Plate sueña con el regreso de Alexis Sánchez.

¿Un último baile? El gigante sudamericano que busca el añorado regreso de Alexis Sánchez
U de Chile quiere aprovechar la lesión de Rivero.

¿Y Octavio Rivero? En U de Chile toman importante decisión para enfrentar el mercado de invierno
Prensa argentina se burla de la UC tras triunfo de Boca Juniors.

Prensa argentina se burla de U Católica tras triunfo de Boca Juniors: “Se jugó al trote…”
Cristian Garin casi logra la hazaña.

Tristeza nacional: Cristian Garin luchó pero terminó eliminado del Masters de Montecarlo ante Alexander Zverev
Justo Giani reclama roja perdonada a Boca Juniors.

¿Fue robo? Justo Giani reclama expulsión perdonada a Boca Juniors y que perjudicó a la UC
La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina

La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina
El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia

El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia
Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio

Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio
“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado

“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado
Colo Colo y su lesionado para Deportes Concepción.

¡Ya está en negociaciones! El joven delantero que podría abandonar Colo Colo
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡AL FIN GRITA LA VICTORIA! Nicolás Jarry logra su primer tirunfo de la temporada