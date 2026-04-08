“Jefe, ayúdeme“: Venezolano intentó cuestionable jugada para zafarse de fiscalización y terminó detenido

Un particular episodio se desarrolló en la comuna de Ñuñoa, luego que Carabineros de la 33.ª Comisaría detectaran a un ciudadano venezolano manejando un vehículo con encargo judicial vigente. Sin embargo, al momento de ser fiscalizado, el sujeto intentó un jugar un “as bajo la manga” que le terminó costando una detención.

Fue cerca de la intersección de calle Lo Encalada con Matta Oriente que los uniformados hicieron parar al extranjero para un control preventivo. A través de la Central de Comunicaciones, lograron verificar la patente del automóvil y confirmar que mantenía una orden judicial vigente, detalló BiobioChile.

Ante eso, el retiro inmediato de circulación fue la orden a seguir. Eso sí, tras ser notificado, el individuo apostó por un arriesgado movimiento para zafarse. Camuflando $30.000 pesos entre los documentos del vehículo antes de entregarlos, el sujeto expresó: “Jefe, ayúdeme”.

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Ni cortos ni perezosos, los funcionarios policiales advirtieron el intento de soborno, deteniendo en el momento al venezolano —identificado como E.J.V.— por el delito de cohecho.

Mientras avanzan las pericias destinadas a aclarar el rol del vehículo en los hechos, la situación del detenido quedó bajo revisión judicial, en el marco de su inminente control de detención.

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