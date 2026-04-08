Tristeza nacional: Cristian Garin luchó pero terminó eliminado del Masters de Montecarlo ante Alexander Zverev

Cristian Garin casi logra la hazaña.

Por: Fabián Marambio

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El Masters de Montecarlo se tiñó de rojo durante esta mañana, pues Alejandro Tabilo (39°) y Cristian Garin (109°) saltaron a la arcilla de Mónaco para disputar complejos partidos. Ambos tuvieron una suerte similar, pues cayeron luchando ante rivales más que complejos.

El primero en jugar fue Alejandro Tabilo, quien sucumbió ante el checo Jiri Lehecka (13°) en un partido que se extendió hasta el tercer set. Es más, el chileno ganó el primer set por 6-4 y pudo haber ganado el segundo en tiebreak, pero lo perdió 7-6 y esto afectó su moral, terminando cayendo en el tercero por 6-3.

Cristian Garin casi da un batacazo histórico

Luego fue el turno de Cristian Garín, quien se midió contra el alemán Alexander Zverev, número tres del mundo. La esperanza estaba intacta para “Gago”, más aún después de ganar el primer set por 6-4 y mostrando un muy buen nivel. El segundo set fue algo más complejo y lo perdió por 6-4, aunque parecía que esto no afectaría.

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En el tercer set arrancó de gran manera ganando su servicio y quebrando rápidamente el del alemán. Parecía ir todo bien, incluso están 4-0 a favor, pero luego comenzó la tragedia. El chileno no aprovechó sus oportunidades y le dio vida al alemán, quien terminó remontando para quedarse con el triunfo por 5-7.

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Así las cosas, el Masters de Montecarlo se quedó sin la participación de los chilenos, quienes cayeron luchando contra rivales complejos. Derrotas dolorosas, pero de seguro que servirán para seguir creciendo pensando en los próximos desafíos que se les vienen en sus respectivas carreras.

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