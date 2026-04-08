Terror en San Bernardo: Banda ejecutó violenta encerrona con armas de alto poder en la autopista

A plena luz del día, una violenta encerrona quedó al descubierto en la comuna de San Bernardo. Y todo cuando una conductora fue despojada de su automóvil y dejada a su suerte en medio del tránsito de la Ruta 5 Sur.

De acuerdo a lo informado por BiobioChile, la víctima quedó sola sobre la vía tras el asalto, luego de que los atacantes, portando armas de fuego, huyeran llevándose ambos automóviles. Y todo ante la ante la vista de otros conductores que pasaban por el lugar.

En conversación con La Radio, un testigo del incidente relató que vio “a una persona salir del auto atacada”, mientras que los antisociales “andaban con metralletas“. Por otro lado, afirmó que los sujetos huyeron hacia la “primera salida de (avenida) Colón hacia el norte, bajan y después doblan al poniente”.

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Respecto al momento de la encerrona, el mayor Fabián Retamal, de la 14ª Comisaría de San Bernardo, describió que la víctima “iba casi cercana a la autopista, se le cruza un vehículo de color blanco y es intimidada por un grupo de jóvenes“.

Según lo informado por el efectivo, los asaltantes habrían portado armamento de alto calibre, aparentemente fusiles. Por ahora, no se dispone de antecedentes concluyentes sobre su origen o características. Respecto del vehículo, indicó que ya fue denunciado como robado y que se mantiene un despliegue policial en la comuna para dar con su paradero.

Sin presentar heridas tras el episodio, la mujer consiguió regresar a su hogar gracias al apoyo de un transportista que se detuvo a auxiliarla. Posteriormente, acudió a una unidad policial para dejar constancia de lo sucedido, detalló el citado medio.

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