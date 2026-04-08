¿Les pedirá explicaciones? Regreso de Fabiola Campillai a la comisión de DDHH viene con una tajante señal al Ejecutivo

El suspenso llegó a su fin en el Senado. Luego de dos semanas sin lograr acuerdo, la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía consiguió finalmente reorganizarse con la senadora Fabiola Campillai —quien ya había liderado la instancia en el periodo de 2024-2025— como presidenta del grupo tras recibir el respaldo unánime de sus integrantes.

Apenas asumió, según detalló BiobioChile, la autoridad resolvió citar a la comisión a Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de que explique cuáles serán las prioridades y lineamientos del Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast en materia de derechos humanos.

Cabe destacar, que la elección de Campillai se selló sin resistencia, pues tanto parlamentarios del oficialismo como de la oposición respaldaron su nombre, entre ellos Fidel Espinoza, Ricardo Celis, Matías Walker y Enrique van Rysselberghe, concretando así el pacto administrativo previamente definido por los comités del Senado.

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Fabiola Campillai y la tajante señal al Gobierno de Kast

Tras la sesión, de acuerdo con el citado medio, la senadora expresó: “Quería contarles que venimos saliendo de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, en la cual fui nombrada nuevamente presidenta por unanimidad”.

Sin perder tiempo, Fabiola Campillai decidió imprimirle un sello inmediato a su conducción. La senadora adelantó que la comisión comenzará a exigir respuestas desde el primer día y, para eso, impulsó una convocatoria extraordinaria al ministro Fernando Rabat. La idea es que el secretario de Estado exponga ante los senadores cuáles serán las prioridades legislativas y el rumbo que pretende seguir el Gobierno en materia de DD.HH.

“Hemos acordado citar para mañana al ministro y al subsecretario para que den cuenta de la agenda de Derechos Humanos del Gobierno”, concluyó la ahora presidenta de la comisión.

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