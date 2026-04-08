¡Comienza su recuperación! Octavio Rivero se opera y estará varios meses fuera

El pasado fin de semana queda atras la Copa de La Liga y vuelva a disputarse el Campeonato Nacional en las canchas del país, donde Universidad de Chile debía enfrentarse en condición de local a Deportes La Serena con la misión de conseguir una victoria en el estadio nacional.

Fue aquí donde pese a la presión, el romántico viajero mostró su mejor versión, ya que vencieron de manera inapelable a Deportes La Serena por 4-0 gracias a las anotaciones de Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano y Agustín Arce.

Gracias a esta importante victoria, Universidad de Chile consiguió escalar hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, metiéndose así en puestos de copas internacionales a cinco puntos del líder Colo Colo.

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Durante horas de esta mañana, Octavio Rivero fue intervenido quirúrgicamente por el equipo médico de Universidad de Chile para así poder recuperarse de su complicada lesión en la rodilla, la cuál no le ha permitido jugar esta temporada.

Los tiempos de recuperación

Si bien el procedimiento fue exitoso, ahora viene la etapa de recuperación, donde según las estimaciones de los especialistas, Octavio Rivero podría estar cuatro meses fuera de las canchas. Se dice que en los azules lo van a esperar, pero que seguramente traerán una nueva alternativa en el próximo mercado de fichajes.

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