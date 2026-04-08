Adulta mayor fue rezar a una parroquia y descarado ladrón terminó robándole todo: “Sentí angustia, un susto tremendo”

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Por: Catalina Martínez

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Mientras se encontraba orando al interior de la Parroquia del Sagrario, en Concepción, una adulta mayor fue víctima del robo de sus pertenencias, en un insólito hecho que solo salió a la luz durante las últimas horas. 

Las grabaciones del recinto evidencian la secuencia del delito ocurrido el lunes: un sujeto accede al lugar, detecta que la víctima —una adulta mayor— se encuentra sin compañía y, tras ubicarse a espaldas de ella, sustrae una de sus bolsas desde el asiento antes de abandonar el templo. 

En declaraciones a la prensa, recogidas por ADN Radio, la mujer—identificada como Nubia Pincheira, de 75 años— aquel día asumió la oración en el templo ante la ausencia de la persona que habitualmente lo hace.

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Estaba arrodillada y en eso esta persona entró muy rápido y se colocó detrás mío y no lo sentí. Tomó mi bolso y se fue. Y yo, cuando me levanto, voy a tomar el bolso y no estaba”, relató Nubia. “Sentí angustia, un susto tremendo”, agregó, de acuerdo con el citado medio.  

Luego del episodio, la adulta mayor recurrió a Carabineros para denunciar el insólito episodio y, con el paso de las horas, consiguió recuperar buena parte de los objetos robados por el descarado ladrón de la parroquia. 

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