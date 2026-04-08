Adulta mayor fue rezar a una parroquia y descarado ladrón terminó robándole todo: “Sentí angustia, un susto tremendo”

Mientras se encontraba orando al interior de la Parroquia del Sagrario, en Concepción, una adulta mayor fue víctima del robo de sus pertenencias, en un insólito hecho que solo salió a la luz durante las últimas horas.

Las grabaciones del recinto evidencian la secuencia del delito ocurrido el lunes: un sujeto accede al lugar, detecta que la víctima —una adulta mayor— se encuentra sin compañía y, tras ubicarse a espaldas de ella, sustrae una de sus bolsas desde el asiento antes de abandonar el templo.

En declaraciones a la prensa, recogidas por ADN Radio, la mujer—identificada como Nubia Pincheira, de 75 años— aquel día asumió la oración en el templo ante la ausencia de la persona que habitualmente lo hace.

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“Estaba arrodillada y en eso esta persona entró muy rápido y se colocó detrás mío y no lo sentí. Tomó mi bolso y se fue. Y yo, cuando me levanto, voy a tomar el bolso y no estaba”, relató Nubia. “Sentí angustia, un susto tremendo”, agregó, de acuerdo con el citado medio.

Luego del episodio, la adulta mayor recurrió a Carabineros para denunciar el insólito episodio y, con el paso de las horas, consiguió recuperar buena parte de los objetos robados por el descarado ladrón de la parroquia.

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