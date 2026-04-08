¡No pudo seguir! Malas noticias de Matías Soto desde Ciudad de México
Por: Gonzalo Zamora
Matías Soto venía de muy buenas en el circuito Challenger, tanto en modalidad de singles como en dobles, lo que le ha permitido recuperar importante terreno en el ránking ATP, pensando que no había tenido un muy buen inicio de temporada.
La semana pasada en el Challenger de San Luis de Potosí, el tenista nacional llegó hasta los cuartos de final en la modalidad de single, cayendo ante el colombiano Nicolás Mejía. Mientras que en dobles, llegó hasta la semifinal junto al brasileño Mateus Alves.
El día de ayer, Matías Soto (304) tuvo su debut en el Challenger 125 de Ciudad de México, donde se enmfrentó al británico Jay Clarke (191), a quien en casi dos horas y media venció por parciales de 1-6/6-3/7-5, siendo además su mejor victoria del año ante un Top 200.
Durante esta jornada, Matías Soto (304) disputó los octavos de final del Challenger 125 de Ciudad de México donde se enfrentó al tenista italiano Stefano Napolitano (304), contra quien lamentablemente perdió por parciales de 1-6/6-7.
Su próximo desafío
Pese a la derrota, el tenista nacional continúa sumando puntos y subirá hasta el puesto 302 del ránking ATP, donde ya piensa en su próximo desafío. La próxima semana, Soto viajatrá hasta Bolivia para disputar el Challenger 75 de Santa Cruz.
