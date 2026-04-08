¡No pudo seguir! Malas noticias de Matías Soto desde Ciudad de México

Por: Gonzalo Zamora

Matías Soto venía de muy buenas en el circuito Challenger, tanto en modalidad de singles como en dobles, lo que le ha permitido recuperar importante terreno en el ránking ATP, pensando que no había tenido un muy buen inicio de temporada.

La semana pasada en el Challenger de San Luis de Potosí, el tenista nacional llegó hasta los cuartos de final en la modalidad de single, cayendo ante el colombiano Nicolás Mejía. Mientras que en dobles, llegó hasta la semifinal junto al brasileño Mateus Alves.

El día de ayer, Matías Soto (304) tuvo su debut en el Challenger 125 de Ciudad de México, donde se enmfrentó al británico Jay Clarke (191), a quien en casi dos horas y media venció por parciales de 1-6/6-3/7-5, siendo además su mejor victoria del año ante un Top 200.

Durante esta jornada, Matías Soto (304) disputó los octavos de final del Challenger 125 de Ciudad de México donde se enfrentó al tenista italiano Stefano Napolitano (304), contra quien lamentablemente perdió por parciales de 1-6/6-7.

Su próximo desafío

Pese a la derrota, el tenista nacional continúa sumando puntos y subirá hasta el puesto 302 del ránking ATP, donde ya piensa en su próximo desafío. La próxima semana, Soto viajatrá hasta Bolivia para disputar el Challenger 75 de Santa Cruz.

NOTAS DESTACADAS

El “chiste” que dejó la escoba: Comentario de diputado UDI sobre viaje de Boric desata tensión en la Cámara

VIDEO | El “chiste” que dejó la escoba: Comentario de diputado UDI sobre viaje de Boric desata tensión en la Cámara
U de Chile quiere aprovechar la lesión de Rivero.

¡Comienza su recuperación! Octavio Rivero se opera y estará varios meses fuera

¿Es una opción? El exseleccionado nacional que suena para llegar a Colo Colo
Terror en San Bernardo: Banda ejecutó violenta encerrona con armas de alto poder en la autopista

Terror en San Bernardo: Banda ejecutó violenta encerrona con armas de alto poder en la autopista
Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026

¡Castigo confirmado! Equipo chileno pierde puntos en el Campeonato Nacional
Adulta fue rezar a una parroquia y descarado ladrón terminó robándole todo: “Sentí angustia, un susto tremendo”

Adulta mayor fue rezar a una parroquia y descarado ladrón terminó robándole todo: “Sentí angustia, un susto tremendo”
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Aún no hay nada seguro! Los resultados de los cuartos de final de la Champions League

¿Cómo les irá? Dónde y a qué hora ver a los chilenos hoy en copas internacionales
VIDEO | El descontento de los estudiantes: Ministra de Ciencias vivió angustiante momento en la UACh de Valdivia

VIDEO | El descontento de los estudiantes: Ministra de Ciencias sufrió violento episodio en la UACh de Valdivia

“Jefe, ayúdeme“: Venezolano intentó cuestionable jugada para zafarse de fiscalización y terminó detenido
¿Les pedirá explicaciones? Regreso de Fabiola Campillai a la comisión de DDHH viene con una tajante señal al Ejecutivo

¿Les pedirá explicaciones? Regreso de Fabiola Campillai a la comisión de DDHH viene con una tajante señal al Ejecutivo
Francisco Meneghini sigue recibiendo críticas.

No le dan descanso: pareja de figura de U de Chile se lanza sin tapujos contra Francisco Meneghini
River Plate sueña con el regreso de Alexis Sánchez.

¿Un último baile? El gigante sudamericano que busca el añorado regreso de Alexis Sánchez
U de Chile quiere aprovechar la lesión de Rivero.

¿Y Octavio Rivero? En U de Chile toman importante decisión para enfrentar el mercado de invierno
Prensa argentina se burla de la UC tras triunfo de Boca Juniors.

Prensa argentina se burla de U Católica tras triunfo de Boca Juniors: “Se jugó al trote…”
Cristian Garin casi logra la hazaña.

Tristeza nacional: Cristian Garin luchó pero terminó eliminado del Masters de Montecarlo ante Alexander Zverev
Justo Giani reclama roja perdonada a Boca Juniors.

¿Fue robo? Justo Giani reclama expulsión perdonada a Boca Juniors y que perjudicó a la UC
La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina

La nueva apuesta de Jorge Ugalde tras pasar cinco meses tras las rejas por Triple homicidio de La Reina
El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia

El nuevo flanco de José Antonio Kast: sus dichos sobre las Islas Malvinas provocan molestia
Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio

Tras renuncia de su abogado: Defensa de Cathy Barriga da un giro radical a meses del juicio