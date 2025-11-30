¡Revolución monumental!: Los 10 jugadores que dicen adiós a Colo Colo para la temporada 2026

Los 10 jugadores que dicen adiós a Colo Colo para la temporada 2026

Por: Kevin Vejar

Luego de una temporada simplemente para el olvido, y ni hablar de las expectativas que no se cumplieron en su Centenario, la dirigencia de Blanco y Negro prepara una profunda reestructuración en el plantel de Colo Colo, y es que serían por lo menos 10 los jugadores que deberán despedirse de la institución.

Para comenzar, la concesionaria presidida por Aníbal Mosa ya habría evaluado la situación de quienes finalizan contrato en diciembre: Emiliano Amor, Mauricio Isla, Sebastián Vegas (préstamo) y Alexander Oroz. En esa línea, los cuatro nombres deberían buscar nuevos horizontes, aunque no se descarta del todo extender la estadía del 'flecha'.

Además de dichos defensores y el atacante, también se le buscaría salida a varios pese a que su vínculo con el Cacique va más allá de la presente temporada, dado que su rendimiento los dejó fuera del esquema del técnico Fernando Ortiz: Salomón Rodríguez, Óscar Opazo, Esteban Pavez, Bruno Gutiérrez, Cristián Riquelme y Daniel Gutiérrez.

Sin embargo, si bien esta decena de bajas ya significaría una importante renovación en el Monumental, en el club saben que hay que sumar dinero a sus arcas y hasta se abrirían a desprenderse de Lucas Cepeda, Brayan Cortés, Alan Saldivia y Vicente Pizarro, para así embolsar unos 7 millones de dólares, aunque de momento no hay ofertas concretas.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Cabe mencionar que mientras la dirigencia ya calienta el mercado de fichajes, el plantel se prepara para una final de infarto en su lucha por un cupo a la Copa Sudamericana 2026, y es que el próximo domingo 7 de diciembre, desde las 18:00 horas, deberán enfrentar a Audax Italiano por la última fecha del Campeonato Nacional.

