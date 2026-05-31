Fuerte temblor se siente en la zona central de Chile: Epicentro del sismo fue cerca de Quintero y réplicas persisten

Un fuerte sismo se sintió la tarde de este domingo en la zona central de Chile. Según los informes preliminares, el temblor tuvo como epicentro una zona cercana a la comuna de Quintero.

En concreto la zona cero fue 28 kilómetros al Oeste de la comuna costera de la Región de Valparaíso.

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De acuerdo a datos del Centro Sismológico Nacional, de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 6.0 con una profundidad de 30 km.

Asimismo, se consignó que el evento telúrico ocurrió a las 17:34 horas de este domingo 31 de mayo.

Al momento de esta nota se ha registrado al menos una réplica de magnitud 4.6.