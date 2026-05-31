"Me eligieron para…": Presidente Kast dice que "las personas tenían una expectativa muy alta" de su gestión

El Presidente de la República, José Antonio Kast, realizó un balance respecto a lo que han sido sus primeros tres meses instalados en La Moneda. El mandatario reconoció que la ciudadanía mantiene altas expectativas sobre su gestión y realizó un "llamado a la esperanza".

En una entrevista para El Mercurio, el jefe de Estado también abordó la compleja trastienda del temprano ajuste ministerial concretado antes de cumplir los setenta días de mandato. En esa línea, enfatizó que sus equipos de trabajo se estructuran bajo un modelo de exigencia estricta de resultados concretos.

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"Las personas tenían una expectativa muy alta y estamos conscientes. Por eso quiero hacer un llamado a la esperanza", reconoció.

El presidente ahondó en que "como he dicho, a mí no me eligieron por ser el mejor orador. Me eligieron para hacer la pega, y la estamos haciendo y la vamos a hacer en Junaeb, en Codelco, en TVN, en migración”.

Asimismo abordó las críticas respectos a un plan del oficialismo en materia de seguridad pública. En ese sentido explicó que "los planes están y el ministro Arrau lo va a entregar y exponer el martes en el Congreso".

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Finalmente, el gobernante puntualizó que las transformaciones radicales de su programa se están ejecutando paso a paso en cada servicio estatal. El mandatario cerró explicando que su foco político no está puesto en las próximas elecciones sino en el bienestar de las futuras generaciones.