Fuerte y claro: Fernando Gago responde tajante a la pelea de Altamirano y Calderón en la U

Fernando Gago responde tajante a la pelea de Altamirano y Calderón en la U

Por: Kevin Vejar

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Universidad de Chile derrotó por 2-1 a Deportes Concepción en la decimocuarta jornada de la Liga de Primera, partido que si bien le permite a los azules recuperar algo de terreno, también estuvo marcado por un tenso cruce entre Javier Altamirano y Franco Calderón en cancha, el cual Fernando Gago abordó ante los medios.

Resulta que tras cometer una infracción, el zaguero del 'Romántico Viajero' vio la tarjeta amarilla, algo que no cayó para nada bien al volante, que se dirigió a su compañero y le recriminó la acción. ¿La respuesta del 'Chaco'? Un pechazo contra Altamirano donde tuvieron que intervenir otros jugadores y el árbitro.

Ya finalizado el compromiso, obviamente el estratega fue consultado por el conflicto de sus dirigidos en el Estadio Nacional, aunque lejos de llamarles la atención, afirmó que es completamente normal: "A ver… son cosas que quedan, que pasan y quedan en el vestuario. Ya no más, no soy partícipe de hablar de eso".

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De hecho, 'Pintita' prefirió que el foco estuviera en lo futbolístico, donde sí siente que hay que mejorar bastante en la U: "El ingreso de los chicos, todos los que ingresaron sabían la situación del partido, de cómo lo estábamos jugando. Hay cosas para corregir tanto de los que ingresaron como de los que juegan".

Calderón le baja el perfil al cruce con Altamirano

Cabe mencionar que el propio Franco Calderón también se refirió a lo ocurrido con Javier Altamirano en zona mixta, pero al igual que su entrenador, evitó polemizar y aseguró que todo se solucionó: "Queda en la cancha porque obviamente somos profesionales, así que nada, está todo hablado y quedó todo ahí no más".

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