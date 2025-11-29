"Para sacar ventaja": Desde Cobresal confiesan llamativa 'trampa' tras golear a Colo Colo

Si bien Colo Colo venía de una positiva racha de tres victorias consecutivas en el Campeonato Nacional, Cobresal no tuvo piedad en El Salvador y goleó por 3-0 a los albos, y una vez finalizado el encuentro, una de las figuras del cuadro nortino confesó una curiosa jugada como local, la cual para muchos incluso podría ser considerada trampa.

Fue Diego Coelho, uno de los artífices del triunfo 'minero', quien en diálogo con Radio ADN celebró el resultado: "Pegamos en los momentos que había que pegar y en la fase defensiva estuvimos muy sólidos. Por suerte ya estamos adentro de la Copa (Sudamericana) y según algún resultado también de este fin de semana creo que ya podemos estar definitivo adentro".

En esa línea, el artillero uruguayo repasó algunas jugadas del compromiso, y de paso admitió públicamente que su club saca provecho de las malas condiciones del estadio El Cobre: "En la primera le pego mal, creo que me jugó una mala pasada la cancha seca, que a veces es complicada acá, es para sacar también a veces un poco de ventaja".

"Son cosas del fútbol, por suerte pudo venir el segundo y después el de César (Munder) para tener una un poco más de tranquilidad. Fue un año donde el objetivo principal que nos trazamos era estar adentro de los siete primeros. Esperemos terminar así", cerró el atacante de Cobresal, que está ad portas de disputar un torneo internacional en 2026.

La gran 'final' de Colo Colo

Por su parte, mientras el cuadro 'minero' se metió de lleno en zona de clasificación a Copa Sudamericana, el Cacique está quedando fuera del certamen para el 2026, y todo se definirá en la última fecha del Campeonato Nacional, donde Fernando Ortiz y sus dirigidos enfrentarán a Audax Italiano el domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas.

