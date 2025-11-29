"Para sacar ventaja": Desde Cobresal confiesan llamativa 'trampa' tras golear a Colo Colo

Desde Cobresal confiesan llamativa 'trampa' tras golear a Colo Colo

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Estrella del fútbol chileno termina contrato y ya le hace ojitos a los grandes

Estrella del fútbol chileno termina contrato y ya le hace ojitos a los grandes: "Quién sabe si..."
Universidad de Chile vende por millonaria cifra a su delantero más criticado del equipo

Fin del ciclo: Universidad de Chile vende por millonaria cifra a su delantero más criticado
Refuerzo seguido por la U tiene vía libre para dejar su actual equipo

¡Se acerca el bombazo!: Refuerzo seguido por la U tiene vía libre para dejar su actual equipo
Anuncian la primera baja de Colo Colo para la temporada 2026

Anuncian el cuestionado jugador de Colo Colo que no seguirá en el club para 2026: "Se va a ir"
Don Francisco anuncia récord de la familia Luksic

Don Francisco anuncia récord de la familia Luksic en la Teletón 2025 y emociona al público
Camila Flores se llena de críticas tras anunciar denuncia en el CNTV contra Rafael Cavada

“¿Es ilegal desmentir la idea w… de Kast?”: Camila Flores se llena de críticas tras anunciar denuncia en el CNTV contra Rafael Cavada
Familias migrantes viven dramáticos momentos en frontera de Chile y Perú

“Todos somos humanos”: Familias migrantes viven dramáticos momentos en frontera de Chile y Perú
Jugadores de Colo Colo hacen de todo por renovar.

¡También lo mira la U! La figura Sudamericana que quiere traer Colo Colo

¡Tiembla el Campeón! Esteban González es seguido desde el extranjero
Fiscalía decide no formalizar a alcalde de Alto Hospicio tras denuncia de abuso sexual

¿Por qué fue liberado? Fiscalía decide no formalizar a alcalde de Alto Hospicio tras denuncia de abuso sexual

Si bien Colo Colo venía de una positiva racha de tres victorias consecutivas en el Campeonato Nacional, Cobresal no tuvo piedad en El Salvador y goleó por 3-0 a los albos, y una vez finalizado el encuentro, una de las figuras del cuadro nortino confesó una curiosa jugada como local, la cual para muchos incluso podría ser considerada trampa.

Fue Diego Coelho, uno de los artífices del triunfo 'minero', quien en diálogo con Radio ADN celebró el resultado: "Pegamos en los momentos que había que pegar y en la fase defensiva estuvimos muy sólidos. Por suerte ya estamos adentro de la Copa (Sudamericana) y según algún resultado también de este fin de semana creo que ya podemos estar definitivo adentro".

En esa línea, el artillero uruguayo repasó algunas jugadas del compromiso, y de paso admitió públicamente que su club saca provecho de las malas condiciones del estadio El Cobre: "En la primera le pego mal, creo que me jugó una mala pasada la cancha seca, que a veces es complicada acá, es para sacar también a veces un poco de ventaja".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Son cosas del fútbol, por suerte pudo venir el segundo y después el de César (Munder) para tener una un poco más de tranquilidad. Fue un año donde el objetivo principal que nos trazamos era estar adentro de los siete primeros. Esperemos terminar así", cerró el atacante de Cobresal, que está ad portas de disputar un torneo internacional en 2026.

La gran 'final' de Colo Colo

Por su parte, mientras el cuadro 'minero' se metió de lleno en zona de clasificación a Copa Sudamericana, el Cacique está quedando fuera del certamen para el 2026, y todo se definirá en la última fecha del Campeonato Nacional, donde Fernando Ortiz y sus dirigidos enfrentarán a Audax Italiano el domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas.

Te puede interesar: ¡También lo mira la U! La figura Sudamericana que quiere traer Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

Estrella del fútbol chileno termina contrato y ya le hace ojitos a los grandes

Estrella del fútbol chileno termina contrato y ya le hace ojitos a los grandes: "Quién sabe si..."
Universidad de Chile vende por millonaria cifra a su delantero más criticado del equipo

Fin del ciclo: Universidad de Chile vende por millonaria cifra a su delantero más criticado
Refuerzo seguido por la U tiene vía libre para dejar su actual equipo

¡Se acerca el bombazo!: Refuerzo seguido por la U tiene vía libre para dejar su actual equipo
Anuncian la primera baja de Colo Colo para la temporada 2026

Anuncian el cuestionado jugador de Colo Colo que no seguirá en el club para 2026: "Se va a ir"
Don Francisco anuncia récord de la familia Luksic

Don Francisco anuncia récord de la familia Luksic en la Teletón 2025 y emociona al público
Camila Flores se llena de críticas tras anunciar denuncia en el CNTV contra Rafael Cavada

“¿Es ilegal desmentir la idea w… de Kast?”: Camila Flores se llena de críticas tras anunciar denuncia en el CNTV contra Rafael Cavada
Familias migrantes viven dramáticos momentos en frontera de Chile y Perú

“Todos somos humanos”: Familias migrantes viven dramáticos momentos en frontera de Chile y Perú
Jugadores de Colo Colo hacen de todo por renovar.

¡También lo mira la U! La figura Sudamericana que quiere traer Colo Colo

¡Tiembla el Campeón! Esteban González es seguido desde el extranjero
Fiscalía decide no formalizar a alcalde de Alto Hospicio tras denuncia de abuso sexual

¿Por qué fue liberado? Fiscalía decide no formalizar a alcalde de Alto Hospicio tras denuncia de abuso sexual

¡Quieren seguir firmes! La formación de La Roja Femenina para enfrentar a Perú
Rafael Cavada encendió el debate en redes sociales por dichos a venezolanos sobre propuesta de Kast

¡Sacó ronchas y aplausos! Rafael Cavada encendió el debate en redes sociales por dichos a venezolanos sobre propuesta de Kast
Gustavo Álvarez U de Chile

¿Es una buena opción? El candidato para reemplazar a Álvarez en Universidad de Chile

¿Y La Roja? El nuevo sueldo de Manuel Pellegrini tras renovar con Real Betis
Turistas argentinos acusan fea frase de carabineros tras violenta encerrona

¿Fue una consecuencia? Turistas argentinos acusan fea frase de carabineros tras violenta encerrona

¡Atención azules! Duelo de Universidad de Chile ante Coquimbo sufre cambio de horario y recinto
Sobreviviente dejó al descubierto indignante trato tras tragedia en Torres del Paine

“Nos trató de débiles”: Sobreviviente dejó al descubierto indignante trato tras tragedia en Torres del Paine
ExDT de La Roja es internado de urgencia.

Nelson Acosta, histórico exentrenador de La Roja, es internado por complejo estado de salud
Black Friday

Este Black Friday encuentra electrodomésticos con másde 40% de descuento y renueva tu hogar
Jean Paul Pineda recibirá dinero del Sifup.

Hasta $20 millones: Sifup asignará fondo de retiro a jugador procesado por violencia intrafamiliar