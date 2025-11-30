¿Se acabó el amor?: Querido jugador de la U cerca de partir al fútbol argentino para el 2026

Querido jugador de la U podría partir al fútbol argentino para el 2026

Por: Kevin Vejar

Tan solo dos partidos quedan para que Universidad de Chile diga adiós a un 2025 que dejó con gusto a poco a los azules, y mientras la dirigencia busca la manera de potenciar su plantilla de cara a la próxima temporada, un jugador que se ganó bastante cariño por parte de la hinchada de la U podría partir al fútbol argentino.

Efectivamente, tras dar una digna lucha tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Sudamericana, el Romántico Viajero tan solo sumó una Supercopa ante Colo Colo a sus vitrinas en la presente campaña, y para muchos la gran falencia estuvo en la zona de ataque, donde se acerca una inminente salida del plantel.

Se trata de Rodrigo Contreras, delantero que llegó al CDA a principio de año, pero su rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas, y mientras los 'laicos' desistirían de extender su préstamo, el medio partidario Talleres Mi Pasión expuso que el club de Córdoba sigue de cerca al 'Tucu': "Es un jugador en carpeta, el jugador quiere volver al fútbol argentino".

Eso sí, más allá de que el exgoleador de Everton de Viña del Mar aparezca en el radar del elenco trasandino, el citado portal fue enfático en que Contreras no es la primera opción como refuerzo: "En Talleres gusta, pero la prioridad es un '9' de jerarquía por quien ya comenzó a negociar. El nombre está bajo llaves".

¿Cuándo juega la U?

¿Partirá Rodrigo Contreras al fútbol argentino? Lo único cierto es que el nacido en Tucumán aún debe afrontar dos verdaderas finales con la U en su lucha por el 'Chile 2' a la Copa Libertadores 2026, siendo un exigente compromiso contra Coquimbo Unido su próximo desafío, duelo programado para el próximo martes desde las 18:00 horas.

