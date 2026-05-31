Avisan que dos grandes de Argentina vienen por una figura de la UC: "En la mira de..."

Luego de su hazaña en la Copa Libertadores 2026, donde clasificó a octavos de final como puntera del denominado 'Grupo de la muerte', la UC se está robando las miradas a nivel internacional, al punto que una de sus principales figuras en esta temporada despertó interés al otro lado de la cordillera.

Así es, el histórico triunfo de Universidad Católica frente a Boca Juniors en La Bombonera no solo desató una infinidad de críticas al cuadro 'xeneize' en Argentina, pues aparentemente hay quienes ven en el plantel cruzado una importante oportunidad cuando se avecina el tan esperado mercado de fichajes de invierno.

Sin embargo, no hablamos de Clemente Montes ni Fernando Zampedri, dos que fueron protagonistas en el recinto bostero, sino del otro atacante que se ganó un puesto como titular en la oncena del técnico Daniel Garnero desde su arribo a San Carlos de Apoquindo para la presente campaña: Justo Giani.

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Fue el periodista Germán García Grova, periodista de TyC Sports y Radio La Red, quien a través de su cuenta personal de X confirmó que el ofensivo tiene importantes pretendientes: "Justo Giani, en la mira de dos equipos grandes de argentina. El extremo de 27 años ingresa en sus últimos seis meses de contrato con U Católica".

🚨Justo Giani, en la mira de dos equipos grandes de 🇦🇷



📍El extremo de 27 años ingresa en sus últimos seis meses de contrato con #UCatolica



👉10+3 GA para el delantero del equipo 🇨🇱 en 2026 pic.twitter.com/cAT71UOh51 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 30, 2026

Los números de Justo Giani en la UC esta temporada

Desde su arribo a Universidad Católica proveniente de Aldosivi, Justo Giani, que acaba de marcar en la victoria por 3-0 ante Huachipato, acumula siete goles en la Liga de Primera, y también aportó con un tanto en aquel memorable triunfo por 2-1 de la UC en su visita a Cruzeiro por Copa Libertadores.

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