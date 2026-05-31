"Bebieron alcohol y…": Los terribles detalles del frío actuar de individuos que asesinaron a adulta mayor en Coronel

Un cruel caso de robo con homicidio remece a la comuna de Coronel tras revelarse los fríos comportamientos adoptados por los integrantes de la banda investigada. Los antisociales agredieron brutalmente a un matrimonio de adultos mayores que cuidaban una casona del sector Maule.

Según reveló el medio Biobío Chile, la violenta ofensiva perpetrada con armas cortopunzantes y elementos contundentes provocó el trágico deceso de una mujer de 65 años. Además, su cónyuge de 72 años logró sobrevivir, pero resultó con diversas lesiones graves.

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Tras concretar el atraco, el grupo delictivo huyó en un automóvil para repartirse el botín en dinero efectivo y quemar las especies sustraídas. Los involucrados cargaron combustible acumulando puntos con el rut de la madre de uno de ellos, consumieron bebidas alcohólicas y realizaron una comida al día siguiente.

“La conducta posterior es lamentable y completamente reprochable. Estas personas posteriormente, según las versiones que se han logrado recoger, se dedicaron a beber alcohol", indicó el fiscal jefe de Coronel, Hugo Cuevas.

Además, Cuevas agregó que "bebieron alcohol y al otro día hicieron un asado en un ánimo completamente frío y de desapego total con un crimen tan atroz como el que habían cometido”.

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Por ahora, la justicia dictaminó la medida de prisión preventiva para los dos delincuentes adultos y ordenó la internación provisoria de tres menores de edad. Los persecutores penales detallaron que el violento proceder posterior de los imputados demuestra un desapego total frente al delito cometido.