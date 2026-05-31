"Bebieron alcohol y…": Los terribles detalles del frío actuar de individuos que asesinaron a adulta mayor en Coronel

robo con homicidio adulta mayor Maule Coronel imputados

Por: Paula Osorio

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Un cruel caso de robo con homicidio remece a la comuna de Coronel tras revelarse los fríos comportamientos adoptados por los integrantes de la banda investigada. Los antisociales agredieron brutalmente a un matrimonio de adultos mayores que cuidaban una casona del sector Maule.

Según reveló el medio Biobío Chile, la violenta ofensiva perpetrada con armas cortopunzantes y elementos contundentes provocó el trágico deceso de una mujer de 65 años. Además, su cónyuge de 72 años logró sobrevivir, pero resultó con diversas lesiones graves.

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Tras concretar el atraco, el grupo delictivo huyó en un automóvil para repartirse el botín en dinero efectivo y quemar las especies sustraídas. Los involucrados cargaron combustible acumulando puntos con el rut de la madre de uno de ellos, consumieron bebidas alcohólicas y realizaron una comida al día siguiente.

“La conducta posterior es lamentable y completamente reprochable. Estas personas posteriormente, según las versiones que se han logrado recoger, se dedicaron a beber alcohol", indicó el fiscal jefe de Coronel, Hugo Cuevas.

Además, Cuevas agregó que "bebieron alcohol y al otro día hicieron un asado en un ánimo completamente frío y de desapego total con un crimen tan atroz como el que habían cometido”.

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Por ahora, la justicia dictaminó la medida de prisión preventiva para los dos delincuentes adultos y ordenó la internación provisoria de tres menores de edad. Los persecutores penales detallaron que el violento proceder posterior de los imputados demuestra un desapego total frente al delito cometido.

Importante: Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 4 del Código Procesal Penal, todo imputado debe ser considerado inocente hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva en su contra, existiendo la posibilidad de que los cargos sean desestimados al concluir la investigación.

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