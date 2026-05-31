Gobierno anunció proyecto de ley para crear un Rol Único de Vándalos: ¿De qué se trata y qué sanciones contempla?

Rol Único de Vándalos proyecto de ley José Antonio Kast Máximo Pavez

Por: Paula Osorio

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En la antesala de la Cuenta Pública 2026, el Gobierno anunció lo que dicen será un proyecto de ley clave en la agenda de seguridad. Se trata de la creación del "Rol Único de Vándalos", un registro para sancionar a quienes cometan incivilidades y delitos.

La noticia fue comunicada por el presidente José Antonio Kast durante una nueva versión del programa Presidente Presente, esta vez en Villa Alemana. No obstante, quién se encargó de dar más detalles de la idea fue el subsecretario Máximo Pavez.

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De qué se trata el Rol Único de Vándalos

Según indicó Biobío Chile, el viceministro dijo que "lo que va a hacer es, por un lado, aquellas personas que cometan delitos que se equivalen a actos vandálicos, ingresarlos a un registro para que pierdan beneficios sociales.

"Eso va a incluir desde aquellas personas que agreden a un carabinero a aquellas personas que cometen delitos que atentan contra la civilidad”. agregó.

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Finalmente, Pavez explicó que “hay una serie de conductas vamos a tipificar como incivilidades, para que esas personas pierdan algunos beneficios sociales. Los que rompen paraderos, los que rayan nuestros museos, los que rayan las casas de los vecinos sin permiso".

Por su parte, el presidente Kast tuvo palabras para señalar que “no podemos permitir que le salga gratis a alguien que se pone un overol blanco salir, quemar y atentar contra la vida de las personas".

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