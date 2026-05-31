Contraloría ya tomó razón: Mira las nuevas sanciones que se aplicarán por modificación a Ley "anti evasión"

Ley anti evasión transporte público nuevas sanciones Contraloría

Por: Paula Osorio

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La Contraloría General de la República (CGR) tomó razón del decreto que endurece significativamente las fiscalizaciones y sanciones en el transporte público. Las nuevas modificaciones facultan a las autoridades para exigir el desembarco inmediato de aquellos pasajeros que evadan el pasaje.

Según indicó Emol, la normativa establece la obligatoriedad de ingresar a los autobuses únicamente por los accesos delanteros de los vehículos. Quienes utilicen los accesos traseros sin autorización arriesgan multas y su inscripción en el Registro de Pasajeros Infractores.

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Asimismo, se detalla que tanto Carabineros de Chile, como inspectores fiscales y municipales deberán requerir el pago de una tarifa recargada ante la constatación del evasor. Y, si el pasajero se niega, se le bajará de la máquina y además será notificado.

Las sanciones para los evasores recurrentes impactarán directamente en actividades recreativas ajenas al sistema de movilización urbana. Las personas registradas como infractoras sufrirán el bloqueo automático para adquirir entradas y asistir a partidos de fútbol profesional.

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El endurecimiento legislativo afectará también la realización de trámites de identificación personal ante el Servicio de Registro Civil. Esto debido a que la institución pública rechazará de inmediato las solicitudes de obtención o renovación de pasaportes a los usuarios que estén en el Registro de Pasajeros Infractores.

En esa línea, se consignó que en caso de que una persona necesite hacer el trámite y aparezca vigente en el registro, el agente público estará instruido para rechazar la acción.

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