El palito de Eduardo Vargas a los críticos tras su doblete en la U: "Han hablado mucho..."

Universidad de Chile derrotó por 2-1 a Deportes Concepción en un duelo válido por la decimocuarta fecha de la Liga de Primera, y Eduardo Vargas, protagonista absoluto del encuentro con dos goles para los azules, aprovechó de dejarle un potente recado a quienes han criticado su desempeño esta temporada.

Fue tras el pitazo final en el Estadio Nacional que el referente del 'Romántico Viajero' conversó con TNT Sports, donde no solo celebró el importante resultado, sino que también analizó lo que está siendo su mediático segundo ciclo con la U: "Siempre he estado bien, me ha faltado continuidad nada más".

En esa línea, no desaprovechó la instancia para referirse a los constantes cuestionamientos de la gente, pero lejos de afligirse, sacó pecho por su actuación de hoy: "Han hablado mucho, que estaba retirado y todo, pero son los mismos que después hablan que estoy bien. Así que nada, feliz por mí y por el equipo".

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Edu no falló desde el punto penal ☄️🤘🏼



Revisa el primer gol de @eduvargas_17 y todos los detalles del triunfo ante Deportes Concepción 🙌🏼



🎥 Resumen ya disponible en YouTube 🍿 pic.twitter.com/S3Twsa3R7O May 31, 2026

Y para finalizar, se mostró confiado en que la victoria ante el 'León de Collao' les permita repuntar ya pensando en el segundo semestre de la campaña: "Importantísimo, lo necesitábamos y tenemos que seguir trabajando durante la semana. A descansar ahora un día y volver con todo a los entrenamientos".

Los números de Eduardo Vargas esta temporada

Con sus dianas de esta tarde en Ñuñoa, Eduardo Vargas alcanzó la no despreciable suma de cinco anotaciones con la camiseta de Universidad de Chile durante este 2026, y también aportó con dos asistencias, cifras que registró en un total de 16 compromisos disputados desde su retorno al club.

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