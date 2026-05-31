La UC quiere remecer el mercado con un seleccionado nacional: "Un salto de calidad"

La primera mitad de la temporada está llegando a su fin, se avecina el tan esperado mercado de fichajes de invierno y, pensando especialmente en su participación en los octavos de final de la Copa Libertadores, la UC estaría tras los pasos de un seleccionado nacional chileno para potenciar su plantilla.

Fue en el programa La Tribuna Cruzada de Radio De La Cato que comenzaron a calentar lo que serán los posibles pasos de la 'Franja' en materia de refuerzos, y con el fin de sumar jerarquía al equipo dirigido por el entrenador Daniel Garnero, un hombre de La Roja se perfila como uno de los deseos de la dirigencia.

Según indicó el periodista Alberto Stephens, en el Claro Arena ya habrían puesto sus fichas en un viejo conocido de la institución, quien justamente quedará libre tras concluir su vínculo con su actual equipo en Europa: "Me llegó directamente: don Guillermo Maripán termina contrato ahora con el Torino".

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Guillermo Maripán podría volver a Universidad Católica.

Eso sí, el comunicador dejó la contratación del zaguero de 32 años sujeta a la posible salida de Daniel González, operación que a su juicio sería ganar o ganar para la línea defensiva de los cruzados en el segundo semestre: "Si se va Dani a mitad de año y lo reemplazas con el Memo Maripán, es un salto de calidad".

Los números de Guillermo Maripán esta temporada

Durante la presente temporada, Guillermo Maripán disputó un total de 29 compromisos junto al Torino, donde si bien no aportó asistencias, sí consiguió marcar dos goles, campaña que le significó ser citado para los amistosos de La Roja ante Portugal y la República Democrática del Congo en la fecha FIFA de junio.

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