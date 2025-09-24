¿La U o Alianza?: Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semis de Copa Sudamericana

Luego de la sorpresiva clasificación de Lanús a semifinales de la Copa Sudamericana 2025, todos los ojos están puestos en el partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima, y fue el excéntrico Martín Liberman quien analizó los posibles rivales del 'Granate' y eligió cuál sería más fácil para el cuadro argentino.

Efectivamente, tras la reñida igualdad sin goles en Perú, la llave entre azules y limeños quedó completamente abierta, y en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo definirán de una vez por todas cuál de los dos equipos se unirá al selecto grupo de los cuatro mejores del certamen continental.

En esa línea, con el pase de Lanús luego de un épico empate ante Fluminense en el Maracaná, que le permitió imponerse en el global (2-1), Liberman aprovechó su programa en YouTube para poner a los laicos como favoritos, pero con una clara advertencia: "Tiene una pequeña ventaja la U ante Alianza Lima, pero sin gente no sé si es ventaja".

De hecho, bajo el mismo argumento de que Universidad de Chile no puede llevar público, el periodista argentino afirmó que sería más fácil de abordar: "Lanús tiene una ventaja porque primero define de local y si fuese contra la U la ida es sin público". "Le conviene jugar contra la U, porque vas a jugar contra un equipo que no tendrá hinchas", lanzó.

¿Cuándo y dónde ver la U vs Alianza?

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad de Chile tendrá una oportunidad de oro este jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas frente a Alianza Lima, partido que se podrá ver exclusivamente en la señal deportiva de DirecTV, el canal DSports, y en la plataforma de streaming DGO.

