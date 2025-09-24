¿La U o Alianza?: Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semis de Copa Sudamericana

Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semifinales

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Maite Orsini llega a las aulas de clases

Tras castigo de Revolución Democrática: ¿Qué está haciendo actualmente Maite Orsini?
Tabilo contra Bergs en el ATP 500 de Tokio

Tras coronarse en Chengdú: Dónde ver a Alejandro Tabilo contra Zizou Bergs en el ATP 500 de Tokio
Colo Colo va por Luis Guerra de Limache

¡Refuerzo de lujo!: Colo Colo busca el bombazo con una figura del fútbol chileno para 2026
DT despido

Más de 190 millones: Ex DT de importante club exige millonario finiquito por despido injustificado
Alianza Lima denuncia otra vez a la U

"Hubo una agresión": Alianza Lima acusa caótico arribo a Coquimbo y denuncia otra vez a la U
La U podría enfrentar a Lanús en Sudamericana

¡Tumbó a Fluminense!: Lanús es semifinalista de Copa Sudamericana y la U podría volver a Argentina tras la barbarie
Subsecretario de Defensa confirma nueva pareja

Subsecretario de Defensa Ricardo Montero confirma romance con actriz nacional: “Este último 18..."
Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! Colo Colo dejaría atrás complicado conflicto en la banca

Luego de la sorpresiva clasificación de Lanús a semifinales de la Copa Sudamericana 2025, todos los ojos están puestos en el partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima, y fue el excéntrico Martín Liberman quien analizó los posibles rivales del 'Granate' y eligió cuál sería más fácil para el cuadro argentino.

Efectivamente, tras la reñida igualdad sin goles en Perú, la llave entre azules y limeños quedó completamente abierta, y en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo definirán de una vez por todas cuál de los dos equipos se unirá al selecto grupo de los cuatro mejores del certamen continental.

En esa línea, con el pase de Lanús luego de un épico empate ante Fluminense en el Maracaná, que le permitió imponerse en el global (2-1), Liberman aprovechó su programa en YouTube para poner a los laicos como favoritos, pero con una clara advertencia: "Tiene una pequeña ventaja la U ante Alianza Lima, pero sin gente no sé si es ventaja".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

De hecho, bajo el mismo argumento de que Universidad de Chile no puede llevar público, el periodista argentino afirmó que sería más fácil de abordar: "Lanús tiene una ventaja porque primero define de local y si fuese contra la U la ida es sin público". "Le conviene jugar contra la U, porque vas a jugar contra un equipo que no tendrá hinchas", lanzó.

¿Cuándo y dónde ver la U vs Alianza?

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad de Chile tendrá una oportunidad de oro este jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas frente a Alianza Lima, partido que se podrá ver exclusivamente en la señal deportiva de DirecTV, el canal DSports, y en la plataforma de streaming DGO.

Te puede interesar: "Hubo una agresión": Alianza Lima acusa caótico arribo a Coquimbo y denuncia otra vez a la U

NOTAS DESTACADAS

Maite Orsini llega a las aulas de clases

Tras castigo de Revolución Democrática: ¿Qué está haciendo actualmente Maite Orsini?
Tabilo contra Bergs en el ATP 500 de Tokio

Tras coronarse en Chengdú: Dónde ver a Alejandro Tabilo contra Zizou Bergs en el ATP 500 de Tokio
Colo Colo va por Luis Guerra de Limache

¡Refuerzo de lujo!: Colo Colo busca el bombazo con una figura del fútbol chileno para 2026
DT despido

Más de 190 millones: Ex DT de importante club exige millonario finiquito por despido injustificado
Alianza Lima denuncia otra vez a la U

"Hubo una agresión": Alianza Lima acusa caótico arribo a Coquimbo y denuncia otra vez a la U
La U podría enfrentar a Lanús en Sudamericana

¡Tumbó a Fluminense!: Lanús es semifinalista de Copa Sudamericana y la U podría volver a Argentina tras la barbarie
Subsecretario de Defensa confirma nueva pareja

Subsecretario de Defensa Ricardo Montero confirma romance con actriz nacional: “Este último 18..."
Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! Colo Colo dejaría atrás complicado conflicto en la banca
Camila Flores

“A los de derecha los trata con guante de seda”: Redes sociales reaccionaron furia a opinión de Neme sobre Camila Flores
Jeannette Jara sumó a su comando a jugador de la U

¡De las canchas a la Jaraneta! Icónico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara
Cathy Barriga

“El JC hace rato se está yendo a la chu…”: CHV y Cathy Barriga desataron ola de críticas por “superficial” entrevista
La Roja busca estadio para enfrentarse a la selección peruana.

¿Dónde se jugará? Amistoso de La Roja ante Perú se queda sin estadio
Director de Salud suspendido por vínculos con el narcotráfico

Escándalo en el Biobío: Director de Salud suspendido por vínculos con el mundo del narcotráfico
Netflix podría quedarse con el fútbol chileno.

¿Cambio de era? Aseguran que Netflix se acerca cada vez más al fútbol chileno
Alexis Sánchez ya se gana un lugar en el Sevilla.

¡No olvidan a Maravilla! El especial gesto del Barcelona con Alexis Sánchez
Registro Civil

¡Por millonario robo de caja fuerte! Así fue la detención de jefa y subjefa de Registro Civil de Buin
Matías Moya volverá a Colo Colo

¡Por insólita razón!: Fue cortado por Almirón y está a punto de ser el primer refuerzo de Colo Colo en 2026
Tabilo campeón del ATP 250 de Chengdú

¡Grande Jano!: Alejandro Tabilo vence a Musetti y se consagra campeón del ATP 250 de Chengdú