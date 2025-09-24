"Hubo una agresión": Alianza Lima acusa caótico arribo a Coquimbo y denuncia otra vez a la U

Alianza Lima denuncia otra vez a la U

Por: Kevin Vejar

Queda solo un día para que Universidad de Chile y Alianza Lima definan quién pasará a las flamantes semifinales de la Copa Sudamericana 2025, y en la antesala del encuentro, el cuadro limeño acudió una vez más a Conmebol para denunciar a los azules, en esta ocasión acusando un hostil recibimiento en Coquimbo.

Según indicó la periodista peruana Ana Lucía Rodríguez, los aliancistas no la pasaron bien en su arribo al hotel para el partido que se llevará a cabo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso: "En el aeródromo todo estaba tranquilo. Cuando llegó Alianza al hotel, había un grupo de hinchas de Universidad de Chile".

"Los han recibido con mensajes, insultando a Alianza Lima. Había un grupo esperándolos", profundizó la comunicadora en el programa L1 Rado, e incluso afirmó que barritas de la U atacaron a fanáticos forasteros: "Es más, lo que sabemos es que hubo una agresión a un hincha de Alianza, le quitaron la camiseta".

Y por supuesto, como ha sido la tónica de esta tensa llave, el elenco peruano hizo llegar los antecedentes a Paraguay: "Alianza Lima ya se lo comunicó a la Conmebol. Por eso, por lo que ha pasado hoy día (ayer), están evitando que haya un banderazo por parte de la gente de Alianza Lima para evitar problemas".

¿Dónde ver a la U contra Alianza?

El partido de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza, donde se conocerá al rival de Lanús en semifinales de la Sudamericana, está programado para este jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas, y se podrá ver exclusivamente en la señal deportiva de DirecTV, el canal DSports, y en la plataforma de streaming DGO.

