¡A prepararse! Aseguran que le espera un infierno a Universidad de Chile ante Alianza Lima

El último encuentro disputado por Universidad de Chile fue el Superclásico 198 ante Colo Colo en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así a el romántico viajero con un jugador menos, lo que obligó a cambiar los planes iniciales del entrenador.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de Universidad de Chile, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

Si bien el próximo duelo de los azules será un nuevo Superclásico ante Colo Colo en el marco de la Supercopa de este domingo, el romántico viajero tiene la vista puesta en lo que será el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza de Lima en condición de visitante el próximo 18 de septiembre desde las 21:30 horas.

Para este importante encuentro, desde Perú aseguran que le espera un verdadero infierno a Universidad de Chile, ya que se vendieron la totalidad de las entradas y los azules deberán enfrentarse a una parcialidad de 33 mil hinchas locales. Esto es un enorme contraste, ya que el romántico viajero no puede llevar hinchas tras los castigos de la Conmebol y será un verdadero duelo de visitante en tierras peruanas.