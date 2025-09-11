¡Sensible baja! Jugador clave de Colo Colo debió ser operado por lesión

El último encuentro de Colo Colo fue el Superclásico 198 ante Universidad de Chile en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así al romántico viajero con un jugador menos, lo que le permitió al cacique aprovechar los espacios para atacar mucho más.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de los azules, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

El próximo desafío del cacique es nuevamente el Superclásico ante Universidad de Chile, pero esta vez en el marco de la Supercopa a diputarse este domingo desde las 15:00 horas en el estadio Santa Laura. Donde pese a toda la polémica que ha rodeado a este encuentro, se debería desarrollar sin problemas de ningún tipo.

Pero para este importante partido que podría significar el primer título de Fernando Ortiz en Colo Colo, los albos se presentan con una dura y sensible baja. Este es el caso de Alan Saldivia, quien tras sufrir una repentina lesión debió ser operado y estaría fuera de las canchas aproximadamente un mes debido a problemas de pubalgia.