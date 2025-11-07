No se rinden: U de Chile vuelve a la carga para quedarse con esta exfigura de Colo Colo

En U de Chile esperan clasificar a la Copa Libertadores de 2026 y, por lo mismo, ya están pensando en reforzarse para enfrentarla de la mejor manera. En ese sentido, la dirigencia no se rinde y vuelve a la carga para quedarse con una exfigura de Colo Colo.

Se trata de Octavio Rivero, delantero uruguayo que actualmente milita en Barcelona de Guayaquil. Este es el gran anhelo de la dirigencia azul y volverían a buscarlo después del fallido intento de principios de año.

En U de Chile nuevamente van por Octavio Rivero

Así lo informó el periodista ecuatoriano Roberto Bonafot, quien reveló la noticia. Sin embargo, los azules tienen competencia debido a que Atlético Nacional también lo tiene entre ceja y ceja. Es por esto que los estudiantiles tendrán que ofrecerle un sueldo importante para que se decante por un retorno a Chile.

La U nuevamente va por Rivero.

Recordar que a comienzos de 2025 la U ya lo intentó fichar, pero no logró llegar a acuerdo con el club ecuatoriano. Ahora el escenario es distinto, pues finaliza contrato a final temporada y la dirigencia podrá negociar con él como agente libre, sin mediar con ningún club.

Los números de Rivero en Ecuador

En el fútbol ecuatoriano Rivero está viviendo un segundo aire en su carrera y ha mantenido una regularidad esta temporada. En 33 partidos disputados ha logrado anotar 11 goles, una cifra que en Azul Azul no ven con malos ojos.

