¿Más sanciones?: La U y Alianza Lima se denuncian mutuamente por gravísimas razones

La polémica parece no querer abandonar la presente edición de la Copa Sudamericana, y es que luego del empate sin goles en la ida de los cuartos de final, Alianza Lima denunció a la U por una grave situación en el partido, y por si fuera poco, los azules también presentarían una querella contra el club peruano ante Conmebol.

Efectivamente, así como Independiente continuará presionando al organismo presidido por Alejandro Domínguez tras su descalificación del certamen, blanquiazules y laicos también se preparan para hacer llegar reclamos formales a Paraguay, los cuales podrían significar serias sanciones para ambas escuadras.

Desde Perú, el periodista Carlos Benavente de Ovación dio a conocer en su cuenta personal de X que en Alianza están enfurecidos por la presunta presencia de hinchas azules el pasado jueves: "Pese a la sanción vigente, en el último duelo por Sudamericana ingresaron al estadio de Matute barristas principales de U de Chile, acreditados como prensa y con visto bueno de club chileno".

Alianza Lima denunció ante Conmebol que, pese a la sanción vigente, en el último duelo por Sudamericana ingresaron al estadio de Matute barristas principales de U de Chile, acreditados como prensa y con visto bueno de club chileno. Además, pidió reforzar seguridad para la vuelta. pic.twitter.com/2mvoU1lfRQ September 20, 2025

"Dichas personas identificadas, realizaron publicaciones a modo de provocación en el Estadio Alejandro Villanueva, lo cual ha podido ser contraproducente ante un estadio lleno de hinchas locales, y que podría haber tenido consecuencias negativas para nuestra institución y exponiendo al peligro al público general", acusa la carta del club limeño publicada por el comunicador.

La respuesta de la U

Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que Universidad de Chile también estuviera lista para acudir a Conmebol, pues según reveló Marcello Bee Sellares, abogado experto en derecho deportivo, Michael Clark y Azul Azul tienen lista una denuncia a Alianza Lima por el trato a la U, desde la previa al partido mismo.

La U. de Chile denuncia a Alianza Lima ante CONMEBOL: banderas insultantes "la perra de sudamerica" (Art. 15.2), explosiones cerca del hotel (Art. 12.2, 22 del reglamento de Seguridad) y cánticos hostiles, discriminatorios (Art. 6, 15). #Sudamericana2025 pic.twitter.com/epqQuOM0d5 — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) September 21, 2025

"La U. de Chile denuncia a Alianza Lima ante CONMEBOL: banderas insultantes 'la perra de Sudamérica' (Art. 15.2), explosiones cerca del hotel (Art. 12.2, 22 del reglamento de Seguridad) y cánticos hostiles discriminatorios (Art. 6, 15)", publicó en X el abogado. ¿Habrán más castigos en esta accidentada Copa Sudamericana?

