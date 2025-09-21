¡Se supo todo!: Revelan por qué Damián Pizarro no jugará el Mundial Sub 20 con La Roja

Sin duda alguna, Iván Román y Damián Pizarro son las grandes ausencias de la nómina del técnico Nicolás Córdova para lo que será la participación de La Roja en el Mundial Sub 20, y en medio de diversas especulaciones, explicaron con peras y manzanas por qué no fue citado el atacante formado en Colo Colo.

Fue César Vaccia, exentrenador de la Selección Chilena, quien en diálogo con El Mercurio se refirió a la situación del delantero que hoy milita en el Le Havre de la Ligue 1 francesa, afirmando que el presunto quiebre entre el DT y el jugador pasa a segundo plano, pues solo no fue considerado por temas futbolísticos.

"Pizarro quedó afuera por rendimiento, no anduvo bien en el Sudamericano", explicó, y es que como varios recordarán, cuando el nacido en las inferiores del Cacique era llamado a ser el líder de la nueva camada, sus actuaciones en dicha competencia le significaron ser el nombre más criticado del equipo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Igualmente, además de sus pobres actuaciones en el combinado nacional, no tolera el portazo de Pizarro a Córdova hace algún tiempo: "Obviamente se suma lo que ocurrió con sus vacaciones, cuando decidió no ir a la Selección". "Aunque está en su pleno derecho, a mí como técnico no me habría parecido bien", cerró Vaccia.

¿Cuándo debuta Chile en el Mundial Sub 20?

La Selección Chilena dará inicio a su participación en el esperado Mundial Sub 20 el próximo sábado 27 de septiembre, cuando reciba a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional desde las 20:00 horas, encuentro válido por el Grupo A, donde los dirigidos de Córdova también enfrentarán a sus pares de Japón y Egipto.

¡7️⃣ días para el debut de #LaRoja 🇨🇱 Sub-20 en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025! 🏆#VamosLaRojaSub20#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/7qgwoDSupB — Selección Chilena (@LaRoja) September 20, 2025

Te puede interesar: Casi un mes sin fútbol: ¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional tras el Mundial Sub 20?