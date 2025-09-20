¡No se rinden!: La apelación de Independiente ante Conmebol tras el empate de la U y Alianza Lima

Pasan los días, Universidad de Chile y Alianza Lima ya arrancaron su llave de cuartos de final en la Copa Sudamericana, pero Independiente no da su brazo a torcer, y es que si bien Néstor Grindetti y compañía no podrán volver a la presente edición del certamen, el cuadro de Avellaneda alzará un nuevo reclamo ante Conmebol.

Fue el Diario Olé el que reveló la postura del 'Rojo', que así como en varias ocasiones acusó no ser responsable de lo ocurrido, ahora no quiere asumir las represalias: "La Comisión Directiva aspira a lograr una reducción de la sanción disciplinaria, que incluye siete partidos sin público tanto de local como de visitante para futuras competiciones internacionales".

Además, el citado medio asegura que tampoco están dispuestos a pagar la penalización económica, y de no poder anular esta, buscarán por lo menos reducirla: "También intentarán achicar el monto de la penalidad económica, ya que la Conmebol le impuso al 'Rojo' el pago de una multa de 250.000 dólares".

Y para finalizar, el portal trasandino no desaprovechó la oportunidad de comparar los castigos a ambos equipos: "A Independiente le aplicaron una sanción más importante que a Universidad de Chile porque el Tribunal de Disciplina de la casa matriz del fútbol sudamericano consideró que tuvo más responsabilidad por tratarse del club que organizó el evento".

La U también apelará

Cabe mencionar que si bien Universidad de Chile no fue descalificada de la Copa Sudamericana y pudo avanzar a cuartos de final, la dirigencia azul no está conforme con las sanciones que recibió el club, siendo los 14 partidos sin público (7 de local y 7 de visita) lo que intentarán revertir mediante un reclamo a Conmebol.

