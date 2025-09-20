¡No se rinden!: La apelación de Independiente ante Conmebol tras el empate de la U y Alianza Lima

Independiente enfrenta a la Conmebol

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

alcalde vichuquen

“Errar es humano”: Alcalde de Vichuquén se disculpa tras ser sorprendido manejando ebrio
Nicolás Córdova y su meta en el Mundial Sub 20

¡No aspira a menos!: Nicolás Córdova calienta el Mundial Sub 20 con la gran meta de La Rojita
Verstappen gana pole en qualy de Azerbaiyán

GP de Azerbaiyán: Pole de Verstappen y un papelón de los Alpine marcan la qualy en Bakú
Alexis Sánchez visualiza otro Mundial con Chile

¡Con 42 años!: Alexis Sánchez amaga el retiro y se ilusiona con el Mundial 2030
Alexis Sánchez marca su primer gol con el Sevilla

¡Más vigente que nunca!: Alexis Sánchez marca su primer gol y le da triunfo al Sevilla ante Alavés
pampilla robo

Impactante número de especies robadas: Capturan a grupo extranjero acusado de masivo delito en La Pampilla
cuándo vuelve el campeonato nacional.

Casi un mes sin fútbol: ¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional tras el Mundial Sub 20?
fiestas patrias

Aguinaldos y gastos en Fiestas Patrias ponen a prueba la caja de la pymes chilenas
Chile venció a Luxemburgo en la Copa Davis.

¿Contra quién jugaremos? Los posibles rivales de Chile en la Copa Davis
18 de septiembre fiestas patrias

Fiestas Patrias 2025: Cómo prevenir lesiones musculares y disfrutar sin riesgos

Pasan los días, Universidad de Chile y Alianza Lima ya arrancaron su llave de cuartos de final en la Copa Sudamericana, pero Independiente no da su brazo a torcer, y es que si bien Néstor Grindetti y compañía no podrán volver a la presente edición del certamen, el cuadro de Avellaneda alzará un nuevo reclamo ante Conmebol.

Fue el Diario Olé el que reveló la postura del 'Rojo', que así como en varias ocasiones acusó no ser responsable de lo ocurrido, ahora no quiere asumir las represalias: "La Comisión Directiva aspira a lograr una reducción de la sanción disciplinaria, que incluye siete partidos sin público tanto de local como de visitante para futuras competiciones internacionales".

Además, el citado medio asegura que tampoco están dispuestos a pagar la penalización económica, y de no poder anular esta, buscarán por lo menos reducirla: "También intentarán achicar el monto de la penalidad económica, ya que la Conmebol le impuso al 'Rojo' el pago de una multa de 250.000 dólares".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Y para finalizar, el portal trasandino no desaprovechó la oportunidad de comparar los castigos a ambos equipos: "A Independiente le aplicaron una sanción más importante que a Universidad de Chile porque el Tribunal de Disciplina de la casa matriz del fútbol sudamericano consideró que tuvo más responsabilidad por tratarse del club que organizó el evento".

La U también apelará

Cabe mencionar que si bien Universidad de Chile no fue descalificada de la Copa Sudamericana y pudo avanzar a cuartos de final, la dirigencia azul no está conforme con las sanciones que recibió el club, siendo los 14 partidos sin público (7 de local y 7 de visita) lo que intentarán revertir mediante un reclamo a Conmebol.

Te puede interesar: ¡Con 42 años!: Alexis Sánchez amaga el retiro y se ilusiona con el Mundial 2030

NOTAS DESTACADAS

alcalde vichuquen

“Errar es humano”: Alcalde de Vichuquén se disculpa tras ser sorprendido manejando ebrio
Nicolás Córdova y su meta en el Mundial Sub 20

¡No aspira a menos!: Nicolás Córdova calienta el Mundial Sub 20 con la gran meta de La Rojita
Verstappen gana pole en qualy de Azerbaiyán

GP de Azerbaiyán: Pole de Verstappen y un papelón de los Alpine marcan la qualy en Bakú
Alexis Sánchez visualiza otro Mundial con Chile

¡Con 42 años!: Alexis Sánchez amaga el retiro y se ilusiona con el Mundial 2030
Alexis Sánchez marca su primer gol con el Sevilla

¡Más vigente que nunca!: Alexis Sánchez marca su primer gol y le da triunfo al Sevilla ante Alavés
pampilla robo

Impactante número de especies robadas: Capturan a grupo extranjero acusado de masivo delito en La Pampilla
cuándo vuelve el campeonato nacional.

Casi un mes sin fútbol: ¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional tras el Mundial Sub 20?
fiestas patrias

Aguinaldos y gastos en Fiestas Patrias ponen a prueba la caja de la pymes chilenas
Chile venció a Luxemburgo en la Copa Davis.

¿Contra quién jugaremos? Los posibles rivales de Chile en la Copa Davis
18 de septiembre fiestas patrias

Fiestas Patrias 2025: Cómo prevenir lesiones musculares y disfrutar sin riesgos
nano parra

El histórico folclorista chileno Nano Parra sorprende con nuevo estreno a sus 88 años
Gustavo Álvarez define formación de U de Chile.

Todo definido: La formación de U de Chile para jugar con Alianza Lima en la Copa Sudamericana
Fondas gratuitas

¡Sin costo y con todo el espíritu chileno! Descubre las mejores Fondas Gratuitas en Santiago para este 18
Fonda

Fonda Corazón de Chile 2025: Programación completa por día en el Parque Estadio Nacional
Estafa virtual utiliza imagen del presidente Boric

¡NO CAIGA! Gobierno tiene en la mira estafa virtual que utiliza imagen del presidente Boric
Mejor Empanada 2025 - 4

Los mejores locales para comer una empanada estas Fiestas Patrias: La comuna de Santiago Centro se lleva el primer lugar
Carolina Tohá

¡Se subió a la Jaraneta! Carolina Tohá confirmó con todo su apoyo a Jara en lanzamiento oficial de su campaña
Los resultados de la UEFA Champions League.

¡Sigue la acción! Los resultados en el día dos de la UEFA Champions League
Mario Desbordes

“No juguemos a ser pasivo-agresivo”: Neme descueró a Desbordes tras polémico discurso en inauguración de fondas
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡La acción no para! Colo Colo arregla un amistoso para el receso del fútbol chileno