¡Baja sensible!: La U pierde un jugador titular para la vuelta contra Alianza Lima en Sudamericana

La U pierde un titular contra Alianza Lima

Por: Kevin Vejar

Tras igualar sin goles en Perú, la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana quedó completamente abierta, por eso es un verdadero baldazo de agua fría la noticia que recibió el técnico Gustavo Álvarez, y es que no podrá contar con un jugador titular para la vuelta.

Así es, luego de conseguir un empate con gusto a poco en su visita al estadio Alejandro Villanueva, el Romántico Viajero buscará cerrar en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo su clasificación a semifinales, en un mano a mano con los limeños que ha llevado las asperezas incluso fuera de la cancha.

En esa línea, lo ideal hubiera sido contar con sus mejores hombres, como es el caso de Marcelo Díaz, volante que si bien había perdido su estelaridad esta temporada, en los últimos compromisos volvió a la oncena inicial con actuaciones sobresalientes. Sin embargo, el capitán de los azules nuevamente quedará al margen del equipo.

Según confirmó Emisora Bullanguera, medio partidario de la U, las dolencias que presentó 'Carepato' al momento de ser reemplazado en la ida, se terminaron por convertir en el nuevo dolor de cabeza de Gustavo Álvarez: "Se trata de un desgarro en el isquiotibial del muslo izquierdo, situación que lo descartó del partido de vuelta".

¿Quién toma su lugar?

Con Marcelo Díaz fuera de la revancha, lo más lógico es que sea el uruguayo Sebastián Rodríguez quien tome la titularidad en el mediocampo y acompañe a Charles Aránguiz, aunque también asoma Israel Poblete, una de las figuras del plantel que habría superado sus molestias físicas y ya estaría listo para volver a las canchas.

