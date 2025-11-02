¡Sin piedad alguna!: La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U ante Huachipato

La U coronó una semana para el olvido y cayó por 1-0 en su visita a Huachipato, hilando oficialmente tres derrotas consecutivas, y Gustavo Álvarez no solo quedó disconforme por el resultado, pues aparentemente lo que más le molestó al técnico fue el agónico penal que sus dirigidos concedieron sobre el final del encuentro.

Fue en la conferencia de prensa post partido que el DT analizó sin filtro la nueva caída de Universidad de Chile, que tambalea cada vez más en la lucha por el anhelado 'Chile 2' a Copa Libertadores: "El margen es mínimo y ahora estamos obligados a ganar. Siento que estamos cada vez más en deuda y debemos recuperarnos el miércoles".

En esa línea, analizó sin filtro la acción de Fabián Hormazábal, que metió un pisotón en la entrada de su área justo antes del pitazo final, y como consecuencia los locales de quedaron los 3 puntos: "La jugada de penal no es una situación ventajosa para el rival, que hubiésemos tenido que hacer foul porque no queda otra".

"Es, en realidad, producto de la ansiedad por recuperar la pelota", sentenció Gustavo Álvarez, que si bien en ocasiones anteriores no le dio mayor importancia a errores por parte de algún jugador en particular, esta vez sí se mostró molesto por la temeraria acción del lateral derecho del Romántico Viajero.

La U se pone al día

Cabe mencionar que luego de esta derrota, Universidad de Chile deberá dar vuelta la página rápidamente y prepararse para enfrentar a Everton en su último duelo pendiente, el cual si bien corresponde a la fecha 21 del torneo, finalmente se disputará este miércoles 5 de noviembre desde las 17:30 horas en el estadio Santa Laura.

