No es la ANFP: Johnny Herrera acusa al único culpable de la derrota de la U ante la UC

El culpable de la derrota de la U según Johnny Herrera

Por: Kevin Vejar

Desazón total en Universidad de Chile, y es que pese a estar casi todo el segundo tiempo con un jugador más en el campo, no pudieron ante Universidad Católica y cayeron por 1-0, y mientras los altos mandos de la U se desquitaron con la ANFP por no reprogramar el partido, Johnny Herrera apuntó al verdadero villano de la jornada.

Efectivamente, el ídolo azul aprovechó su espacio en TNT Sports para desahogarse, acusando que el resultado pasó principalmente por el técnico Gustavo Álvarez y la manera en que planificó este Clásico Universitario: "Le erró al planteamiento y formación porque cuando la U tenía espacio, soluciona bien Católica".

"Los centrales hoy jugaron un 7, entonces fue un equipo sólido, que se defendió bien y supo salir de contra. El gol es inconcebible para un equipo que juega semifinales de Sudamericana. Hubiese sido distinto si la banda derecha tenía a sus titulares. Sin quitarle méritos a Católica, que se las arregló ante el equipo que mejor juega en nuestro fútbol", profundizó.

Te puede interesar: VIDEO: El polémico gesto de Lucas Assadi a los hinchas de la UC tras perder el clásico

"No me alcancé a explicar lo que pasó en el primer y segundo tiempo. Cuando entra Lucas, la UC se comprimió más. El primer tiempo los espacios estaban porque saltaba bien la primera línea de marca, cualquiera que agarraba la pelota tenía un espacio enorme y por ahí se le fue el partido", insistió en su análisis táctico.

Su recado a la ANFP

Igualmente, más allá de que el otrora golero de Universidad de Chile no quedó para nada conforme con el planteamiento del profesor Álvarez, recriminó a Pablo Milad y la ANFP por no aceptar la solicitud de reprogramar el duelo: "Pienso que este partido no se debería haber jugado, lo muestra la lesión de Lucas Assadi".

"No se debió haber jugado por solidaridad con un equipo que compite a nivel internacional. Católica sacó ventajas de que la U no pusiera un equipo estelar, pero esto es fútbol y sigue. Viene una semifinal internacional y ese es el foco del plantel", sentenció Johnny Herrera sobre la caída del Romántico Viajero.

