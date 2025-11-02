¡No solo Vidal!: Figura de Colo Colo pone en duda su continuidad con feroz descargo público

Luego del valioso triunfo de Colo Colo ante Ñublense como visitante, Javier Correa se mostró algo frustrado por su irregular presente en el Cacique, llegando incluso a replicar lo que hizo Arturo Vidal hace algunas semanas, pues el delantero dejó prácticamente en el aire su futuro en el club en un diálogo con la prensa.

"Ganamos, creo que por ahí desperdiciamos muchas situaciones, nos apuramos en el último pase, pero ganamos que es lo importante. Me sentí bien, falto de ritmo, se pierde mucho fútbol cuando uno está mucho tiempo parado, pero contento porque ya no me duele nada", arrancó el ariete en zona mixta.

Tras ello, al ser consultado por su insistente búsqueda de un gol contra los chillanejos, no se guardó nada y lanzó un potente descargo: "Sé como se convive en esta situación, pero no me cambia nada, me da igual lo que digan, me da exactamente igual, me chupa un huevo lo que digan. Venía de mucho tiempo sin jugar pero lo importante era ganar".

¿Comienza a despedirse?

Fue ahí que el trasandino puso en duda su continuidad de cara a la temporada entrante: "Va a ser difícil, el año fue difícil, nadie está exento de las críticas y los dirigentes en diciembre tendrán sus decisiones sobre quién se queda y quién se va. Ellos decidirán si estamos a la altura y si no, estamos abiertos a lo que sea".

Y por si fuera poco, pese a que su contrato con Colo Colo se extiende hasta diciembre de 2027, el ofensivo que le costó 2 millones de dólares a Blanco y Negro dejó su futuro en manos de la dirigencia: "Es un club grande y tienen que sacar sus conclusiones, decidirán ellos si tengo que seguir o si no".

