“¿Por qué la zona poniente no es prioridad?”: Diputado Gatica emplaza a Iván Poduje por pausa en millonario proyecto

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Por: Catalina Martínez

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El proyecto urbano Nueva Alameda-Providencia volvió a quedar en el centro del debate político, luego de que el diputado Gustavo Gatica solicitara formalmente explicaciones al ministro de Vivienda, Iván Poduje, ante la posibilidad de que la tercera fase de la ciclovía contemplada en el plan no continúe su ejecución.

El parlamentario arremetió contra el Gobierno y cuestionó sus definiciones presupuestarias a través de una publicación en X. Según planteó, los recortes o ajustes terminan impactando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.

¿Por qué la zona poniente no es prioridad y los privilegios de la zona oriente no se tocan?”, cuestionó en un post recogido por ADN Radio. Asimismo, relacionó esta situación con otras presiones económicas que enfrentan las personas, como el reciente “bencinazo”.

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Diputado Gatica ofició a Iván Poduje

Según el citado medio, el documento —dirigido a la Cámara de Diputadas y Diputados— encendió las alarmas al poner en jaque la continuidad de una obra que ya tenía financiamiento asegurado. La eventual detención del proyecto no solo amenaza con frenar su ejecución, sino también con privar de sus beneficios a comunas clave como Estación Central, Lo Prado e incluso Maipú.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, la iniciativa contemplaba una inversión superior a los $8 mil millones, programada para los años 2026 y 2027, recursos que hoy quedan bajo una creciente incertidumbre.

Frente a eso, Gatica exige al ministro transparentar los criterios que han guiado la priorización de proyectos, al tiempo que pide claridad sobre una eventual retirada del decreto actualmente en revisión en Contraloría. Y no solo eso, sino que también solicita la entrega de informes técnicos que respalden la resolución.

La advertencia es directa y no menor. Frenar una iniciativa en pleno desarrollo —según plantea el legislador— no sólo abriría dudas sobre el uso eficiente de los recursos públicos, sino que podría desordenar seriamente la planificación urbana.

Con las arcas al límite, el Ministerio de Vivienda enfrenta un punto de inflexión. La presión crece luego de que el ministro Poduje admitiera que casi la totalidad del presupuesto —un 97%— ya está comprometido. En este escenario de estrechez extrema, el Ejecutivo cierra filas, imponiendo la vivienda como prioridad absoluta y relegando otras iniciativas a un segundo plano cada vez más incierto.

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