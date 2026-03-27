"Todavía podría entregarle algo a la selección": Jorge 'Mortero' Aravena decidió entre Vidal y Sánchez para La Roja

En medio del proceso de Nicolás Córdova con la Selección Nacional en Nueva Zelanda, el ex futbolista Jorge Aravena tuvo palabras para referirse a este nuevo proceso de La Roja.

El exseleccionado nacional y figura clave durante la década del 80, habló de la necesidad de que sean los jugadores jóvenes quienes saquen el máximo provecho de estas instancias.

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"Son jugadores que tienen que mostrar sus armas en la selección. No es lo mismo jugar en tu club que en la selección, hay que darles tiempo", dijo al medio EnCancha.

"(Vidal) entregó todo lo que tenía"

Si bien Aravena se inclina por los jóvenes, no cierra las puertas a que los ídolos de la gloriosa "generación dorada" sigan aportando dentro de la cancha.

"El Mortero", fue lapidario al señalar que "Alexis todavía podría entregarle algo a la Selección y Arturo ya entregó todo lo que podía".

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Finalmente, recalcó la necesidad de avanzar en el proceso de recambio y enfatizó en que "estamos en la obligación de buscar nuevas alternativas desde cero".